Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit, iar artista a postat pe rețelele de socializare primele imagini de la nuntă.

  Andreea Ilie
Alina Eremia s-a căsătorit (1)
Alina Eremia este una dintre cele mai îndrăgite voci din muzica românească. Melodiile sale încărcate de emoție reușesc să creeze o conexiune profundă cu publicul, iar fanii așteaptă mereu cu entuziasm noile sale proiecte muzicale și colaborări.

Alina Eremia s-a căsătorit

În plan personal, Alina Eremia formează un cuplu alături de Edi Barbu. Artista și partenerul ei sunt de nouă ani într-o relație și au preferat să fie discreți cu povestea lor de dragoste, însă, uneori, își mai surprind fanii cu diverse imagini împreună în ipostaze tandre.

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit, iar artista a postat pe rețelele de socializare primele imagini de la nuntă, dezvăluind și cum a arătat rochia ei de mireasă.

„Marcu 10:9 ‘Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!'”, a scris cântăreața în descrierea imaginilor.

Cei doi nu au dezvăluit momentan mai multe detalii despre nuntă, însă, potrivit surselor mondene, locația aleasă a fost Palatul Snagov, iar nași au fost Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui.

Alina Eremia, confesiuni despre standardele care au afectat-o

Ajunsă cunoscută încă din adolescență, Alina Eremia s-a confruntat cu numeroase provocări, printre care și dorința de a se încadra în tiparele impuse femeilor din showbiz.

„Avem tendința asta, să creștem repede, că viața asta de adult te atrage. (…) Noi am fost forțate să devenim femei mult mai rapid, da, mi se pare că procesul ăsta a fost mai accelerat. Am fost în văzul tuturor. (…) Eu oricum cred că și așteptările societății sunt puțin dezechilibrate și că se așteaptă în permanență să fim impecabile, acest calificativ care pe mine mă enervează. Mi se pare că oricum suntem mai taxate decât bărbații, în general”, a povestit Alina Eremia în cadrul podcastului moderat de Sore.

Această presiune a dus-o, la un moment dat, să urmeze regimuri alimentare extreme, care i-au afectat starea de sănătate.

„Cred că femeia are niște resurse fantastice. Și noi, în perioada în care era mici, cred că și noi am încercat să ne încadrăm în acele standarde. Țineam dieta cu iaurt și pofteam la tot ce era dulce posibil. Mi se pare că e un proces, mi se pare că lucrurile sunt mult mai blânde acum cu femeile, față de cum erau în trecut. Important e să îți dai seama că perfecțiunea e o iluzie și că frumusețea stă fix în imperfecțiuni și în vulnerabilități și că ar trebui să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, nu cum se așteaptă alții să fim”, a adăugat artista, conform sursei citate.

Cu ce complexe s-a confruntat artista

În cadrul unui interviu sincer oferit în podcastul Lianei StanciuAlina a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza unor trăsături fizice care o deranjau, precum dinții strâmbi și coastele proeminente. Cu timpul, a învățat să-și accepte imperfecțiunile și să le vadă ca parte a ceea ce o face unică.

„Am dinții strâmbi, coastele proeminente,” a mărturisit artista, amintindu-și cum aceste detalii o făceau să se simtă nesigură în fața camerei. Pentru a le ascunde, obișnuia să se filmeze din unghiuri specifice, evitând să le expună.

„Multă vreme am fost complexată de chestia asta. Mă filmam din anumite unghiuri pentru că nu voiam să se vadă,” a mai spus cântăreața, reflectând asupra luptei sale interioare pentru acceptarea propriului corp. Cu timpul, însă, Alina a reușit să-și depășească nesiguranțele și să adopte o atitudine pozitivă față de sine.

Alina Eremia a învățat, în timp, să își accepte trăsăturile care o fac diferită, cum ar fi dinții strâmbi și coastele proeminente. „Cu timpul am învățat să fiu ok cu ei. Adică aia e, am dinții strâmbi”, a spus artista, subliniind faptul că nu este necesar să urmăm un tipar impus de societate pentru a ne simți bine în pielea noastră. Ea a încurajat, de asemenea, pe toată lumea să îmbrățișeze ceea ce îi face unici. „Există acest șablon pe care toată lumea încearcă să-l replice și uităm că cel mai frumos lucru la noi este unicitatea”, a adăugat Alina, încurajându-și fanii să accepte trăsăturile lor naturale.

Foto: Instagram

