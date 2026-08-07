Paula Chirilă, declarație publică de dragoste pentru logodnicul ei. Cum l-a surprins actrița: „Lângă tine mă simt acasă”

Paula Chirilă și-a impresionat logodnicul cu un mesaj superb plin de afecțiune.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Paula Chirilă și iubitul ei (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Paula Chirilă i-a transmis logodnicului ei, Dan, o declarație de dragoste superbă. 

Paula Chirilă, declarație publică de dragoste pentru logodnicul ei

Paula Chirilă și logodnicul ei, Dan, se bucură de o vacanță de poveste în Grecia. Actrița a împărtășit cu fanii de pe Instagram mai multe imagini în care apare în ipostaze tandre cu iubitul ei. Fotografiile au fost însoțite și de o declarație superbă pentru Dan, alături de care trăiește o poveste de dragoste. 

„Am călătorit până în Grecia să văd mări albastre și apusuri fără sfârșit, dar am înțeles acolo, în brațele tale, ceva mult mai simplu: locul meu preferat ești tu. Și nici nu contează unde suntem, lângă tine mă simt acasă, în siguranță, exact unde trebuie să fiu…”, a transmis Paula Chirilă pe Instagram. 

Paula Chirilă s-a logodit

După o perioadă în care a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și după câteva relații discrete care nu au rezistat, Paula Chirilă pare că și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele unui nou partener.

Actrița și prezentatoarea TV este mai fericită ca oricând și a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei. Primele imagini cu Paula Chirilă și iubitul ei au apărut în vara anului trecut, când cei doi au petrecut o vacanță de vis în Grecia.

Într-un interviu acordat zilele trecute, actrița a povestit despre momentul în care partenerul ei, Dan, a cerut-o în căsătorie și că inelul de logodnă primit este exact cum și-a dorit.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) Noi am mai discutat, dar nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Nu mai era ceva ce atinsesem, nici el, nici eu. Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e și asta a venit așa surprinzător pentru mine (…) A fost un moment spontan (n.r. – cel al cererii în căsătorie)”, a declarat Paula Chirilă, citată de Spynews.ro.

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit și despre planurile de nuntă, precizând că își dorește un eveniment restrâns.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. –  cerere în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber (n.r. – nunta). Am cam făcut (n.r. – lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. – dacă și-au ales nașii) (…) Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. – dacă vor face și cununia religioasă). Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar (n.r. – Dan, iubitul ei)”, a mai spus Paula Chirilă pentru sursa citată.

Ce spune actrița despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

Actrița a fost invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, unde a făcut mărturisiri despre viața ei amoroasă. Ea și Dan Giuvelic au o relație de aproximativ doi ani, acesta a mai fost căsătorit și din căsnicia anterioară are un fiu de șase ani.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.red. – când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis ‘hmm. Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis ‘aoleu’', a spus Paula Chirilă, la Furnicuțele, citată de Spynews.ro.

Relația celor doi a evoluat foarte repede, în ciuda diferenței de 15 ani dintre ei, astfel că s-au mutat împreună după doar câteva luni.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: „Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo”, a explicat partenerul actriței.

Citește și:
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist
People
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist
Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: "Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: "Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea"
Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în "Terminator 2"
People
Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în "Terminator 2"
Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: "E foarte complicat"
People
Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: "E foarte complicat"
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"
People
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"
Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: "Chiar recomand să faceți asta..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: "Chiar recomand să faceți asta..."
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat
People

Tom Holland și Zendaya au organizat în mare secret o nouă petrecere de nuntă.

+ Mai multe
Laura Cosoi, primele declarații despre al șaselea copil. Actrița a devenit recent din nou mamă: "Mi-aș mai dori"
Laura Cosoi, primele declarații despre al șaselea copil. Actrița a devenit recent din nou mamă: "Mi-aș mai dori"
People

Laura Cosoi a recunoscut că este dornică să mai aibă încă un copil, după ce recent l-a născut pe cel de-al cincilea.

+ Mai multe
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie
People

Prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine rară în care apare alături de soțul ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC