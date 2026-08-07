Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat

Tom Holland și Zendaya au organizat în mare secret o nouă petrecere de nuntă.

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  de  Andreea Ilie
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat

Zendaya și Tom Holland au organizat o petrecere privată de nuntă alături de familie și prieteni, după ce s-au căsătorit în secret, potrivit presei de peste Ocean.

Unde a avut loc petrecerea și ce invitați celebri au participat

Starurile de la Hollywood, Tom Holland și Zendaya, par să fi profitat de vara fără sfârșit pentru a sărbători încă o dată căsătoria lor, de această dată în apropierea casei familiei actorului din Kingston upon Thames.

Cei doi și-au dorit în continuare să păstreze complet secret evenimentul de trei zile, estimat la 500.000 de lire sterline, organizat la hotelul de cinci stele Beaverbrook din Surrey. Invitaților și angajaților le-a fost interzis să folosească telefoanele mobile pentru a preveni orice scurgere de informații.

„Tom și Zendaya au făcut tot posibilul pentru ca nicio informație și nicio fotografie să nu ajungă în spațiul public, astfel că nici invitaților, nici personalului nu li s-a permis să aibă telefoanele mobile asupra lor”, a declarat o sursă pentru The Sun

Holland, în vârstă de 30 de ani, și Zendaya, de 29 de ani, ar fi cheltuit peste 670.000 de dolari pentru a închiria întreaga proprietate, aflată la aproximativ 24 de kilometri de locul în care actorul a copilărit, în sud-vestul Londrei, potrivit publicației.

Totuși, câteva detalii interesante au ieșit la iveală.

Pe lista invitaților s-au aflat nume precum Timothée Chalamet și iubita lui, Kylie Jenner, dar și colegul lui Holland din universul cinematografic al supereroilor, Robert Downey Jr., interpretul lui Iron Man. În total, aproximativ 250 de persoane au participat la eveniment, unii invitați sosind la domeniul de 370 de acri cu elicopterul.

Surse apropiate au declarat că cei doi îndrăgostiți și-au emoționat profund invitații, care au fost „în lacrimi de bucurie” în timpul discursurilor „frumoase și pline de emoție” pe care și le-au dedicat unul altuia.

Domeniul impresionant de lângă Leatherhead i-a aparținut cândva regretatului magnat al presei Lord Beaverbrook, care găzduia aici personalități influente, precum Winston Churchill. Proprietatea dispune de 56 de camere și suite, iar restaurantul japonez din incintă are mese amenajate în stilul baloanelor cu aer cald.

Domeniul Beaverbrook

Invitații s-au bucurat de șampanie din belșug, au jucat crochet pe peluzele domeniului, au savurat preparate din bucătăria japoneză și au participat chiar și la o petrecere la piscină.

Într-un omagiu adus supereroului Marvel interpretat de Holland, decorul evenimentului a inclus un joc de lumini în culorile roșu și albastru.

Potrivit informațiilor apărute în presă, luni, cu o zi înainte de nuntă, a avut loc cina de repetiție, iar fratele lui Tom, Sam, în vârstă de 27 de ani și bucătar de profesie, a fost cavaler de onoare.

„Ceremonia a fost extrem de frumoasă și romantică. Tom și Zendaya au avut discursuri excelente – au fost amândoi foarte amuzanți, dar și extrem de emoționanți. Nu a rămas niciun ochi uscat în sală. Sunt oameni incredibil de muncitori și de minunați, iar această nuntă spectaculoasă a încununat un an extraordinar pentru ei”, a mai declarat o sursă.

Proaspeții căsătoriți au încheiat recent promovarea filmului Spider-Man: Brand New Day, ocazie cu care Zendaya și-a etalat pentru prima dată verigheta.

Tom Holland confirmase public căsătoria cu Zendaya

În cadrul unui interviu cu publicația Esquire, Tom Holland a fost întrebat dacă membrii familiei sale au fost anunțați despre o serie de imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care ar fi arătat presupusa nuntă în legătură cu care s-a speculat luni la rând. Răspunsul actorului a fost simplu și la obiect, clarificând totodată tot ceea ce întreaga lume își dorea să știe.

„Nu i-am anunțat, pentru că toți erau acolo. Asta e tot ce vei obține pe subiect.”, i-a spus Holland intervievatorului care încerca să afle mai multe despre nunta cu Zendaya.

Și, deși actorul nu a dorit să vorbească mai mult, acesta a făcut mărturisiri emoționante despre partenera sa de viață și despre relația solidă dintre ei.

„Industria noastră ne poate pune în fața unor situații foarte stresante, așa că e bine să ai o relație solidă, care să treacă testul timpului. (…) Putem să ne susținem reciproc în feluri în care alții nu ar putea să o facă, pentru că doar noi înțelegem cu adevărat cum este să trăiești acest stil de viață, și cred că este un lux, pentru că nu înțeleg cum aș putea să am acest fel de relație cu oricine altcineva.”

Mai mult, Holland a numit-o pe Zendaya „persoana lui de bază” și „cea mai bună prietenă” a lui.

„Sunt mai fericit decât am fost vreodată atunci când sunt cu ea. Dar nici nu m-am simțit vreodată mai susținut și mai sigur, niciodată. Punct.”

Actorul în vârstă de 30 de ani și Zendaya, partenera sa în vârstă de 29 de ani, s-au întâlnit în 2017, la filmările pentru Spider-Man: Homecoming, și tot atunci au început speculațiile despre o presupusă legătură romantică între acesta și Zendaya, și ea parte din distribuție. Însă cei doi nu au făcut publică legătura dintre ei decât 4 ani mai târziu, în 2021. Încă de pe atunci au început zvonurile despre o presupusă căsătorie între cei doi, însă ele au culminat anul acesta, atunci când actrița, care purtase vreme îndelungată un inel de logodnă, a fost văzută purtând ceea ce părea a fi o verighetă. Doar o lună mai târziu, stilistul Zendayei, Law Roach, responsabil pentru look-urile unui șir impresionant de vedete precum Celine Dion, Lewis Hamilton sau Ariana Grande, a declarat că Holland și Zendaya s-ar fi căsătorit.

„Nunta a avut deja loc. Ați ratat-o. E foarte adevărat”, a spus acesta în cadrul ceremoniei SAG Awards către reporterul Access Hollywood.

Cum nunta lui Holland cu Zendaya era un subiect de mare interes, imediat presa a preluat declarația.

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Foto: Profimedia, Getty

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