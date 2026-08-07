Jennifer Garner și iubitul ei, John Miller, prima apariție publică după mai bine de un an

Jennifer Garner și John Miller au fost surprinși împreună la o întâlnire în Santa Monica, după mai bine de un an în care au evitat aparițiile publice.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Garner și iubitul ei, John Miller, prima apariție publică după mai bine de un an

Jennifer Garner și iubitul ei, John Miller, au avut recent o apariție surprinzătoare, fiind văzuți împreună în public pentru prima dată după mai bine de un an. Actrița a fost fotografiată zâmbitoare și afectuoasă cu Miller în timpul unei întâlniri la un restaurant din Santa Monica, California, potrivit imaginilor apărute online.

În ultimele luni au existat întrebări privind situația relației lor, întrucât ultima ieșire a celor doi într-un loc public avusese loc în iulie 2025. Ulterior, ei mai fuseseră văzuți împreună o singură dată, în luna decembrie a anului trecut. Cu toate acestea, în cadrul apariției recent, relația lor părea să meargă mai bine ca oricând. Jennifer Garner și John Miller au fost surprinși zâmbind în timp ce se plimbau spre restaurant.

Foto: Profimedia

Apariția relaxată a lui Garner a venit la o lună după ce vedeta a dezvăluit că ea și fostul soț, Ben Affleck, atrăgeau atât de multă atenție atunci când ieșeau împreună în public, încât li s-a cerut să nu mai participe la antrenamentele de fotbal ale copiilor lor. Pentru întâlnire, actrița a ales o ținută casual, formată dintr-un hanorac gri deschis, jeanși albi până deasupra gleznei și pantofi sport în aceeași nuanță.

Foto: Profimedia

John Miller a purtat o cămașă kaki, cu mânecile suflecate, jeanși prespălați și ghete Chelsea din piele maro. În timp ce se îndreptau spre restaurantul italian Fia, actrița din 13 Going on 30 și-a așezat afectuos mâna pe spatele partenerului său.

Jennifer Garner și John Miller formează un cuplu din 2018

Actrița a început relația cu directorul executiv al CaliGroup în 2018, la trei ani după separarea de Ben Affleck. Jennifer și fostul ei soț au împreună trei copii: Violet, în vârstă de 20 de ani, Fin, de 17 ani, și Samuel, de 13 ani. Jennifer Garner și John Miller s-au despărțit pentru scurt timp în 2020, dar, potrivit informațiilor apărute în presă, s-au împăcat în anul următor. De atunci, cei doi și-au păstrat în mare parte relația departe de atenția publicului.

În ciuda zvonurilor potrivit cărora Jennifer Garner și Ben Affleck s-ar fi apropiat din nou după divorțul actorului de Jennifer Lopez, relația actriței cu John Miller părea mai solidă ca oricând anul trecut. În aprilie 2025, cei doi au fost fotografiați sărutându-se. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora Miller s-ar fi mutat în casa partenerei sale. Speculațiile s-au intensificat după ce omul de afaceri a fost surprins în fața locuinței actriței în mai 2025.

„John locuiește practic cu Jennifer”, declara atunci o sursă pentru Us Weekly, precizând că acest lucru se întâmpla doar „o parte din timp”.

Publicația susținea că Miller și-ar fi părăsit locuința din Los Angeles după incendiile care au devastat mai multe cartiere ale orașului, în ianuarie 2025.

„Are un birou în Los Angeles și își împarte timpul între acel loc și casa lui Jennifer”, a explicat sursa.

În martie anul trecut, Daily Mail relata că relația celor doi continua fără probleme. Un martor îi văzuse în timpul unei întâlniri, afișând mai multe gesturi tandre în timp ce se plimbau prin Brentwood Country Mart din Los Angeles. Cei doi au fost surprinși „ținându-se de mână și sărutându-se” și purtându-se „foarte drăgăstos unul cu celălalt”.

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Foto: Arhiva ELLE

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