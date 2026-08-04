Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată. Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului

La câteva luni după anunțul sarcinii, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată.

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  de  ELLE
Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată. Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată, potrivit informațiilor publicate de TMZ. Conform sursei citate de publicație, copilul celor doi actori a venit pe lume luna trecută.

În luna aprilie, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au confirmat că așteaptă primul lor copil împreună.
Cei doi au stârnit primele zvonuri despre relația lor în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, publicat în aprilie 2025, Sebastian Stan a explicat de ce a ales să fie discret în ceea ce privește relația lor.

„Simt că în zilele noastre este foarte greu să mai ai parte de orice fel de intimitate”, declara actorul, subliniind că relația lor „nu este un subiect despre care vreunul dintre noi vorbește public”.

Tot atunci, acesta a adăugat că viața personală reprezintă „singura parte a vieții mele pe care încerc să o păstrez oarecum doar pentru mine, chiar dacă, într-un fel sau altul, ajunge să fie făcută publică”.

Prima apariție oficială a cuplului a avut loc în februarie 2024, la premiera filmului A Different Man, prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Trei luni mai târziu, cei doi au pășit din nou împreună pe covorul roșu, de această dată la Festivalul de Film de la Cannes, unde Sebastian Stan și-a promovat filmul The Apprentice.

La începutul anului 2025, actorii au participat împreună și la gala Globurilor de Aur. Annabelle Wallis a ales pentru eveniment o rochie roz cu paiete, iar Sebastian Stan a câștigat primul Glob de Aur din cariera sa, la categoria Cel mai bun actor într-un film muzical sau de comedie, pentru interpretarea din A Different Man.

În discursul de acceptare, actorul a vorbit despre mesajul filmului și despre modul în care sunt percepute persoanele cu dizabilități.

„Ignoranța și disconfortul nostru față de dizabilitate și desfigurare trebuie să înceteze acum”.

El a continuat:

„Trebuie să normalizăm aceste realități și să continuăm să ne expunem pe noi înșine și pe copiii noștri la ele pentru a încuraja acceptarea. O modalitate prin care putem face asta este să susținem în continuare povești incluzive”.

La finalul discursului, Sebastian Stan i-a transmis un mesaj partenerei sale: „Annabelle, te iubesc”.

De asemenea, Sebastian Stan a oferit primele declarații despre rolul de tată, în contextul promovării noului său film, Fjord. Rolul l-a făcut pe actor să reflecteze mai profund asupra propriei vieți și asupra modului în care privește masculinitatea și paternitatea.

„Vreau să fiu un tată bun”, a declarat actorul.

Mai târziu, în cadrul aceluiași interviu, Sebastian Stan a vorbit și despre responsabilitatea pe care o simte în această nouă etapă a vieții sale.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, bineînțeles, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe feluri, abia acum încep să învăț cu adevărat. Este incredibil pentru mine. Îmi place să descopăr perspective diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să înțeleg”, a spus actorul.

Înainte de relația cu Annabelle Wallis, Sebastian Stan a avut o relație cu Leighton Meester, colega sa din serialul Gossip Girl. Cei doi au fost împreună între 2008 și 2010. De-a lungul anilor, actorul a mai fost asociat cu Dianna Agron, Jennifer Morrison, Margarita Levieva și Alejandra Onieva.

La rândul său, Annabelle Wallis a avut o relație cu actorul Chris Pine. Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, înainte de a se despărți în martie 2022.

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Foto: getty

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