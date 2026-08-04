Când începe la PRO TV serialul „Fără Urmă”, cu Adela Popescu și Aylin Cadîr în rolurile principale. Anunțul este oficial

PRO TV și VOYO aduc pe micile ecrane un nou univers captivant prin serialul "Fără Urmă".

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  de  Andreea Ilie
Adela Popescu – Fără Urmă
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Serialul „Fără Urmă”, care urmează a fi lansat de PRO TV, este așteptat cu multă nerăbdare atât datorită distribuției, cât și a poveștii care îi va fascina cu siguranță pe telespectatori.

Când începe serialul „Fără Urmă”

Toamna aceasta, PRO TV și VOYO aduc pe micile ecrane un nou univers captivant prin serialul „Fără Urmă”, a cărui intrigă îi va prinde pe cei de acasă într-un joc al secretelor, poveștilor de iubire intense și răzbunării.

Începând cu data de 14 septembrie, serialul cu Alex Calangiu, Adela Popescu și Aylin Cadîr în rolurile principale va putea fi urmărit în fiecare luni la PRO TV și pe VOYO.

În centrul poveștii se află Barbu (interpretat de Alex Calangiu), un bărbat care și-a construit o viață liniștită alături soția sa (interpretată de Aylin Cadîr) și fiul lor, într-un sat idilic din Transilvania. În acest colț de lume desprins parcă din povești, Barbu își petrece zilele îngrijindu-și caii, sărind în ajutorul vecinilor și având grijă ca familiei sale să nu-i lipsească nimic. Armonia va fi însă spulberată atunci când trecutul pe care îl credea îngropat îl va ajunge din urmă și va pune în pericol tot ceea ce iubește.

Protagonistul va trebui să înfrunte familia Scarlat, una dintre cele mai puternice, influente și corupte familii din România, o parte a trecutului de care el a încercat să se desprindă și care revine acum, mânată de o dorință arzătoare de răzbunare. Membrii familiei sunt interpretați de Mihai Constantin, Daniela Nane, Adela Popescu, Șerban Gomoi și Tiberius Zavelea.

„În momentul în care am primit invitația de a face parte din distribuția serialului Fără Urmă, am acceptat fără ezitare. M-a atras încă de la început universul acestei povești, pentru că îmbină adrenalina și misterul cu romantismul și alegerile complicate pe care viața ne obligă uneori să le facem. Nu există personaje întru totul pozitive sau negative, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă și încearcă să ia cele mai bune decizii, chiar dacă nu reușesc întotdeauna. Personajul meu este fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România, o arhitectă care pare să aibă o viață așezată și o familie frumoasă. Doar că, la un moment dat, umbrele trecutului revin și îi dau întreaga lume peste cap. Cred că publicul va descoperi o poveste intensă, plină de surprize, pe care abia aștept să o urmărească:, declară Adela Popescu despre unul dintre proiectele care marchează revenirea sa în seriale după o perioadă de pauză.

Adela Popescu mai poate fi urmărită și în serialul „Trafic”, care se difuzează în prezent la PRO TV. Ea joacă alături de Dragoș Bucur, Tudor Chirilă, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar.

Fără Urmă va aduce o poveste de tip family drama captivantă, despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dinamici de familie complexe și povești de dragoste complicate, începând cu 14 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

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Foto: PR

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