Jennifer Garner, despre marile „schimbări” din familia sa și modul în care își crește copiii adolescenți împreună cu Ben Affleck

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Jennifer Garner a vorbit deschis despre modul în care a reușit să îmbine cariera cu rolul de mamă, după ce a luat o pauză de la actorie în anii care au urmat divorțului de Ben Affleck.

Actrița a recunoscut că echilibrul dintre viața profesională și creșterea celor trei copii ai săi a fost una dintre cele mai mari provocări, mai ales după despărțirea de fostul soț. Într-un interviu acordat publicației InStyle, Jennifer Garner a povestit cum a redescoperit bucuria de a juca, odată cu noul său rol principal din viitoarea serie Peacock, „The Five Star Weekend”.

„Trebuie să te crești și pe tine în același timp”, a spus ea despre experiența de a fi părinte. „Și să fii extrem de blând cu tine însuți atunci când vezi cât de imperfect este totul. Pentru că va fi imperfect. Nu există echilibru perfect. Nu există o modalitate corectă de a face lucrurile. Iar atunci când apar momentele importante, ești bine, iar tu trebuie să știi și să înțelegi asta, astfel încât și copilul tău să simtă că ești bine.”

Actrița, care îi are pe Violet, Finn și Samuel împreună cu fostul său soț, Ben Affleck, a mărturisit că nu simte nevoia să își ceară scuze copiilor pentru faptul că muncește.

„Când lucrez, nu îmi cer scuze copiilor mei pentru asta. Le mulțumesc că sunt atât de înțelegători. Dar asta face parte din viață. Să muncești din greu face parte din viață, la fel și greșelile. Să te împiedici și să cazi face parte din viață. Există loc pentru toate aceste lucruri”, a explicat ea.

Jennifer Garner și Ben Affleck au fost căsătoriți între 2005 și 2015. După divorț, actrița a ales să își reducă semnificativ activitatea profesională pentru a se concentra asupra creșterii copiilor.

„Când copiii mei erau mici, lucram foarte puțin. Apoi familia noastră a trecut printr-o perioadă de mari schimbări, iar pentru mult timp aproape că nu am mai lucrat deloc”, a spus ea.

Vorbind despre revenirea sa în actorie, Garner a descris ultimul an și jumătate ca pe o perioadă specială.

„A fost un dar să am acest an și jumătate în care m-am dedicat cu adevărat actoriei, pentru că această meserie este foarte egoistă. Totul se învârte în jurul programului tău. Nu este despre ce au copiii de făcut la școală. Nu este despre dusul și adusul lor sau despre a ajunge acasă la timp pentru cină”, a explicat actrița.

Ea a adăugat că se simte privilegiată să se întoarcă la această profesie dintr-un loc al bucuriei și nu al nevoii.

„Mă simt norocoasă pentru că fac actorie din pură plăcere. Nu este o suferință pentru mine. Nu încerc să umplu vreun gol. Pur și simplu îmi place enorm să fac asta. Și îmi place să fiu în preajma oamenilor care iubesc ceea ce fac.”

În „The Five-Star Weekend”, noua serie Peacock inspirată de romanul scriitoarei Elin Hilderbrand, Jennifer Garner o interpretează pe Hollis Shaw, o creatoare de conținut apreciată din domeniul culinar care încearcă să facă față unei pierderi dureroase. Personajul organizează un weekend în Nantucket alături de patru prietene din etape diferite ale vieții sale, iar întâlnirea scoate la iveală secrete ascunse și schimbă dinamica relațiilor dintre ele, pe fundalul unei atmosfere de lux de pe coastă.

Foto: Arhiva ELLE

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