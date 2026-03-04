Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună. Fostul cuplu a sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, Samuel

Jennifer Garner și Ben Affleck au fost surprinși din nou împreună, de această dată pentru a marca un moment important din viața fiului lor, Samuel. Potrivit Page Six, cei doi actori au celebrat cea de-a 14-a aniversare a adolescentului printr-o ieșire la Combat Paintball Park din Castaic, California.

Publicația notează că foștii soți au fost fotografiați în timp ce se îndreptau spre zona de joc, fiecare purtându-și echipamentul. Samuel a fost însoțit de doi prieteni.

Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit în 2005 și s-au despărțit în 2016, după o separare anunțată în 2015. Împreună mai au doi copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, și Seraphina, de 17 ani. De-a lungul anilor, cei doi au menținut o relație amiabilă, fiind văzuți frecvent la evenimente de familie, aniversări și sărbători.

Apariția lor recentă vine la scurt timp după ce Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările co-parentingului în cadrul podcastului „One Nightstand”. Reflectând asupra dinamicii familiale de după separare, actrița a declarat: „Când copiii tăi cresc în două case separate, eu devin mamă și tată, iar el devine tată și mamă”.

Ea a explicat că această situație schimbă inevitabil echilibrul parental.

„Cumva nu poți evita asta, nu-i așa? Pentru că nu mai ai avantajul ambelor părți, yin și yang, în aceeași casă, așa că trebuie să existe puțin din ambele în felul în care îi crești”.

Totodată, Jennifer Garner a recunoscut că există „o mică pierdere în asta”, dar și „ceva câștigat”, adăugând: „Înveți pur și simplu, m-a făcut să renunț și să nu mă mai concentrez atât de mult pe creștere”.

Potrivit Page Six, nu este pentru prima dată când cei doi aleg paintball-ul ca activitate de familie. În martie anul trecut, Ben Affleck și Jennifer Garner au fost surprinși într-o ipostază extrem de apropiată în timpul unei alte ieșiri similare alături de Samuel.

Jennifer Garner, mărturisiri despre divorțul de Ben Affleck

La începutul acestui an, Jennifer Garner a făcut dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck, oferind detalii rare despre separarea de actor și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra familiei și relațiilor.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire UK, actrița a rememorat despărțirea din 2015 de Ben Affleck, după zece ani de căsnicie, subliniind că dificultatea reală nu a fost expunerea publică, ci impactul emoțional al destrămării familiei.

„Trebuie să fii lucid în legătură cu ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona ce era acolo, în exterior. Dar ce era acolo”, a spus Garner, făcând un gest spre depărtare, „nu era lucrul greu. Greu era faptul în sine. Destrămarea unei familii, asta a fost greu. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii, asta a fost greu”.

În interviul pentru Marie Claire UK, Jennifer Garner a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre revenirea pe micile ecrane, odată cu cel de-al doilea sezon al serialului The Last Thing He Told Me, produs de Apple TV+. Actrița a explicat că, după despărțirea intens mediatizată de Affleck, cu care are trei copii, Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel, a simțit nevoia să se apropie mai mult de oamenii din jurul ei.

„Fac un efort mare și conștient să-mi văd oamenii cât de des pot, pentru că asta contează”, a declarat ea. „Acolo se află reziliența ta: în relațiile tale și în oamenii care te duc mai departe”.

Potrivit Marie Claire, actrița a vorbit și despre modul în care rolul de părinte s-a schimbat pe măsură ce copiii au crescut.

„Sunt pur și simplu atât de cool!”, a spus ea despre Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel. „Parenting-ul s-a schimbat acum. E mai mult despre a fi părinte cu un buton pe gură. Trebuie să-i lași să crească și să-și facă propriile alegeri. Nu mai ai control”.

Ben Affleck, declarații rare despre familia sa

Și Ben Affleck a făcut recent o serie de declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Actorul, prezent la premiera filmului Kiss of the Spider Woman din New York, a menționat-o pe Garner în timp ce vorbea cu afecțiune despre cei trei copii ai lor.

„Nu aș putea fi mai mândru de copiii mei, nici nu pot să vă explic”, a declarat Affleck pentru Access Hollywood.

Despre Violet, fiica sa cea mare, care a atras recent atenția publicului după un discurs susținut la sediul ONU privind nevoia de măsuri post-COVID, actorul din Gone Girl a spus: „[Violet] seamănă cu mama ei. Este spectaculoasă”.

În continuare, Ben Affleck a subliniat echilibrul și înțelegerea care există între el și fosta sa parteneră.

„Sunt foarte norocos că am un partener grozav și niște copii minunați. Ei sunt bucuria vieții mele și mă simt foarte, foarte norocos. Mă fac fericit în fiecare zi”.

