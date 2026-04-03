Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare cu fiica ei. Cum a surprins-o pe Charlotte

Mădălina Ghenea și-a surprins fanii din mediul online după ce a publicat pe Instagram o serie de imagini rare cu fiica sa, Charlotte. Fotografiile au atras imediat atenția, mai ales că actrița este extrem de discretă când vine vorba despre viața personală.

Mădălina Ghenea, mândră de fiica ei

În imaginile postate, Charlotte apare în ipostaze diferite, de la momente jucăușe în parc, unde se dădea în leagăn, până la cadre relaxate surprinse la restaurant sau din vacanță. Atmosfera este una caldă și naturală, iar relația apropiată dintre mamă și fiică se simte în fiecare fotografie. Fanii au reacționat rapid, apreciind autenticitatea și emoția transmisă de aceste instantanee.

Dincolo de aceste momente personale, actrița traversează o perioadă excelentă și pe plan profesional. Mădălina Ghenea a avut un an plin de realizări, fiind recompensată cu numeroase premii la festivaluri internaționale importante.

Fie că apare pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, la evenimentele fastuoase de la Hollywood sau în România, Mădălina Ghenea reușește să atragă imediat atenția tuturor camerelor de filmat. Cu o frumusețe subtilă, eleganță aristocratică și mereu cu zâmbetul pe buze, actrița însăși devine un adevărat spectacol.

Într-un eveniment organizat de brand-ul de bijuterii de lux pe care îl reprezintă, Mădălina a promovat noua colecție printr-o campanie care spune o poveste captivantă, reflectând personalitatea ei rafinată.

Mădălina Ghenea, confesiuni despre fiica ei

Despre familia ei și rolul de mamă, Mădălina Ghenea a vorbit cu naturalețe. Actrița are o fiică, Charlotte, care pare să îi calce pe urme, având doar cuvinte de laudă la adresa ei.

„E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală. Mă ajută mama foarte mult cu ea, nu am avut niciodată bonă. Este foarte legată de mine și de mama, nu prea au fost alte persoane în această ecuație. Eu cred că Charlotte va fi o femeie puternică”, a spus Mădălina Ghenea pentru Viva.ro.

Pe plan profesional, anul 2025 a fost unul remarcabil. Munca sa a fost recunoscută și premiată la nivel internațional: „Un an foarte bun pe plan profesional! Am primit, în calitate de producător, 10 premii, de fapt cred că am depășit cifra asta (râde).”

Unul dintre proiectele de succes a fost filmul Deep Fear, în care a jucat alături de Ed Westwick și care s-a bucurat de un mare succes pe Netflix, situându-se pe primele locuri în mai multe țări. Experiența a fost cu atât mai specială cu cât Mădălina Ghenea a fost și producătoare executivă.

„Am fost producător executiv. Deep fear e un film care a avut un succes surprinzător. Am fost pe locul 1 în UK câteva săptămâni, pe locul 2 în SUA. Eu m-am ocupat și de plasarea de produse pentru acel proiect, pentru că eu fac scufundări. Eu am adus toți sponsorii care au furnizat echipamentul, oameni alături de care am lucrat mai întâi ca un simplu client care face scufundări.”

Foto: Profimedia, Instagram

