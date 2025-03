Ben Affleck și Jennifer Garner, surprinși într-o ipostază extrem de apropiată în timpul unei ieșiri la paintball

Ben Affleck și Jennifer Garner au fost surprinși râzând și petrecând timp împreună duminică, în timpul unei ieșiri la paintball cu copiii lor, în loc să participe la fastuoasa ceremonie a premiilor Oscar.

Ben Affleck, surprins alături de Jennifer Garner la paintball

Ben Affleck și Jennifer Garner, ambii în vârstă de 52 de ani, a fost văzut relaxat și bine dispus în afara unui parc de paintball din Los Angeles. Actrița cunoscută pentru rolul din 13 Going on 30 a optat pentru un look casual, purtând o salopetă de denim largă și un pulover bleumarin, cu părul prins lejer într-o coadă de cal. Affleck, câștigător de Oscar pentru Argo, a ales o ținută lejeră formată din jeans, o cămașă verde pe sub o jachetă asortată și ghete maro cu șireturi.

Cei doi au intrat în joc alături de fiul lor, Samuel, care și-a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 13 ani. Îmbrăcați în echipament de protecție, Ben Affleck și Jennifer Garner au fost văzuți ascunzându-se împreună în spatele unei structuri și trăgând cu bile de vopsea, dovedind că, dincolo de statutul lor de foști soți, rămân o echipă unită ca părinți. Nu este clar dacă și ceilalți copii ai lor, Violet (19 ani) și Seraphina (16 ani), și-au făcut apariția.

Ben affleck and Jennifer garner are back together again! pic.twitter.com/h9FzowVLL7 — Kai Rose (@KaiRose24891) March 3, 2025

Ce relație este între Ben Affleck și Jennifer Garner

Ben Affleck și Jennifer Garner continuă să mențină o relație armonioasă de co-parenting de la divorțul lor din 2018. Cei doi s-au căsătorit în 2005, dar s-au separat în 2015, după un deceniu de căsnicie. În ultima vreme, însă, se pare că au devenit mai apropiați ca niciodată.

În ianuarie, o sursă a declarat pentru Page Six că Ben Affleck și Jennifer Garner „petrec mai mult timp împreună decât oricând”, mai ales după despărțirea actorului de Jennifer Lopez, cu care a fost căsătorit timp de doi ani.

O dovadă a apropierii lor este faptul că Affleck a fost văzut conducând spre casa lui Garner în ianuarie, după ce a fost nevoit să-și evacueze locuința de 20,5 milioane de dolari din Pacific Palisades, din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles.

„Au ajuns să se sprijine unul pe celălalt mai mult ca oricând”, a precizat sursa. „Au o legătură foarte strânsă și sunt recunoscători că au o relație atât de bună.”

Ben Affleck și Jennifer Garner sunt atât de apropiați încât au petrecut împreună Ziua Îndrăgostiților, alături de copii. De asemenea, s-au reunit pentru sărbătorile de Ziua Recunoștinței și Crăciun, iar actorul a fost invitat la casa fostei sale soții pentru festivitățile de iarnă.

În timp ce Affleck pare să fie singur în acest moment, Jennifer Garner are o relație stabilă din 2018 cu omul de afaceri John Miller. Relația lor exemplară de co-parenting arată că, deși nu mai formează un cuplu, Affleck și Garner continuă să fie o familie unită, punând fericirea copiilor lor pe primul loc.

