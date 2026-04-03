Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre schimbările din viața lor de cuplu, la aproape doi ani de la căsătorie: „Viața profesională poate deveni foarte intensă, dar…”

Răzvan Simion și Daliana Răducan trăiesc o poveste de dragoste de lungă durată.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre viața lor de cuplu

În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Prezentatorul TV și arhitecta au declarat în mai multe interviuri iau în considerare posibilitatea să își mărească familia la un moment dat. Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 și au împreună doi copii, pe Ianca și pe Tudor.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut confesiuni despre viața lor de cuplu și schimbările care au survenit după căsătorie.

„Cred că ceea ce ne-a ținut împreună nu a fost o imagine ideală despre cum ‘ar trebui’ să fie viața de familie, ci faptul că, în timp, am devenit cu adevărat o echipă. Nu doar în sensul practic al cuvântului, ci într-un sens mai profund: ne respectăm mult unul pe celălalt și ne susținem în felul în care fiecare crește și evoluează. Și, poate cel mai important, suntem conștienți că împreună suntem mai puternici decât am fi separat. Tocmai această conștiință ne-a făcut să muncim în aceeași direcție și să construim, pas cu pas, ceva care este cu adevărat al nostru (…) Cred că amândoi avem un mic defect comun: ne place să avem opinii foarte clare. Dar până la urmă asta face conversațiile dintre noi mai interesante”., au declarat cei doi pentru VIVA!.

Cei doi petrece foarte mult timp împreună și colaborează excelent pe plan profesional.

„Viața profesională poate deveni foarte intensă, dar încercăm mereu să păstrăm un echilibru şi să ne facem timp și pentru noi. În acelaşi timp, avem și multe proiecte pe care le trăim împreună. De multe ori Răzvan vine la şantier cu mine. Spune, mai în glumă, mai în serios, că vine să mă ‘supervizeze’. Cred că îi place mult să mă vadă în această postură de arhitect. Și eu îl însoțesc uneori la proiectele lui din afara emisiunii Neatza. Glumeşte spunând că sunt managerul, asistentul, stilistul, PR-istul şi fotograful personal. Până la urmă, pentru noi este minunat că ne putem susține şi în muncă, pentru că astfel ajungem să petrecem mai mult timp împreună. Munca pare mai uşoară când ai susținerea celui iubit”, a mărturisit Daliana pentru sursa citată.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!.

Prezentatorul de la Antena 1 a vorbit cu emoție despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

Daliana a povestit că are o relație specială cu cei doi copii ai soțului ei, în special cu Ianca.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a povestit aceasta.

