Răzvan Simion este deschis ca el și soția lui, Daliana Răducan, să își mărească familia: „Trebuie să facem…”

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu solid. Prezentatorul TV și arhitecta iau în considerare posibilitatea să își mărească familia la un moment dat.

Răzvan Simion, despre intenția de a-și mări familia

Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 și au împreună doi copii, pe Ianca și pe Tudor. Prezentatorul TV este deschis ca el și actuala lui parteneră, Daliana Răducan, să aibă un copil.

„Orice om își dorește cât mai mulți copii. Trebuie să facem 2,3, am înțeles, ca să sporim natalitatea. Deci lucrez la 0,3”, a spus Răzvan Simion pentru unica.ro.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!.

Prezentatorul de la Antena 1 a vorbit cu emoție despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

Daliana Răducan a povestit că are o relație specială cu cei doi copii ai soțului ei, în special cu Ianca.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a povestit aceasta.

Detalii despre relația lor

Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

Daliana Răducan, care este de profesie arhitectă, a făcut o serie de confesiuni despre provocările de care a avut parte atunci când a început să formeze un cuplu alături de Răzvan Simion. În timp ce prezentatorul TV este obișnuit ca de ani de zile să fie în lumina reflectoarelor, partenera lui de viață este o prezență mult mai rezervată. Daliana Răducan a dezvăluit o parte dintre neplăcerile de care s-a lovit la începutul relației cu prezentatorul TV.

„Am fost răsfățați de presă din primul moment, și asta mi-a dat de înțeles că suntem pe drumul cel bun. E foarte curios cum ți se îndreaptă spatele când știi că se poate să fii filmat. (zâmbește) Am avut și perioade dificile la începutul relației, când ne fotografiau de pe schelele unui imobil în construcție, aflat vizavi de locuința noastră, dar acum am înțeles că părțile bune sunt mult mai multe decât micile intruziuni în viața privată”, a mărturisit Daliana Răducan pentru VIVA!

Citește și:

De ce Gabi Tamaș a mers la Asia Express cu Dan Alexa și nu cu soția lui, Ioana: „Când te duci și dai de greu, poate…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro