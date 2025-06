Daliana Răducan și Răzvan Simion au sărbătorit un an de la nuntă: „Cum se construiește, în tăcere, acel ‘Noi'”

Pe 8 iunie 2024, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, departe de ochii publicului. De atunci, povestea lor de dragoste a continuat să se dezvolte frumos, iar anul acesta, cu ocazia aniversării primului an de căsătorie, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a împărtășit pe rețelele sociale mai multe fotografii și videoclipuri în care apare alături de partenerul său, însoțite de un mesaj încărcat de emoție.

„Sunt zile care trec și zile care rămân cu tine. 8 iunie e una dintre ele. Se împlinește un an de la nunta noastră. Un an de când ne-am rostit promisiunile în fața lumii, dar mai ales în fața noastră. Nimeni nu ne învață ce urmează după ‘Pentru totdeauna’. Cum arată iubirea într-o zi obișnuită. Cum se păstrează gesturile mici. Cum se construiește, în tăcere, acel ‘Noi’. Dar am învățat împreună. Să ne ținem de mână chiar și când nu ne potrivim pașii. Să ne alegem și când e ușor și mai ales când e greu. Să ne fim acasă în toate sensurile. A fost un an adevărat. Nu perfect. Real. Și pentru asta sunt recunoscător. La mulți ani nouă”, a transmis Răzvan Simion în postarea sa.