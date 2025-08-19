Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre tânără

Ianca, fiica lui Răzvan Simion, a împlinit 21 de ani. Prezentatorul TV i-a transmis cu această ocazie un mesaj special și a făcut public un detaliu inedit despre tânără. Despre ce este vorba?

Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani

Pe Instagram, Răzvan Simion i-a transmis o urare emoționantă fiicei sale, Ianca, cu ocazia faptului că a împlinit 21 de ani. Prezentatorul TV a împărtășit cu fanii lui de pe rețelele de socializare un spot publicitar realizat în urmă cu mai bine de 15 ani, în care protagonistă a fost și Ianca. Răzvan Simion a dezvăluit faptul că fiica lui face în prezent un internship la agenția de publicitate care a realizat respectiva campanie.

„Acum mai bine de 15 ani, un spot Vodafone rula cu replica ‘Bunicule, tu ai pițipoance la tine în curte?’. Eu, tatăl „actriței” de 5 ani, am rugat agenția să scoată punch line ul– mi se părea nepotrivit. Ei mi-au spus că va fi viral. Așa a fost. Astăzi, @ianca.simion împlinește 21 de ani și face internship la McCann. Visează să gândească ea campanii la fel de „percutante”:). La mulți ani, Ianca! Să îți păstrezi mereu curiozitatea și bucuria de a spune povești”, a fost mesajul transmis de către Răzvan Simion pe Instagram.

De asemenea, și Ianca Simion a publicat mai multe imagini cu tortul aniversar de la împlinirea de 21 de ani.

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. În prezent, prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Ianca Simion, declarații despre relația cu tatăl ei

Întrebată despre relația cu tatăl ei, Ianca Simion a afirmat în urmă cu ceva timp că are o legătură strânsă cu Răzvan Simion, pe care îl consideră cel mai bun prieten și cel care a susținut-o întotdeauna să urmeze ceea ce îi place. Tânăra își amintea cu drag de perioada copilăriei, când el o ducea la lecțiile de pian.

„Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv (…) E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, declara Ianca Simion, pe scena iUmor.

Citește și:

Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: „Am distrus complet baia'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro