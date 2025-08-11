Daliana Răducan, mesaj emoționant pentru Răzvan Simion de ziua de naștere a acestuia. Prezentatorul a împlinit 45 de ani: „Ești casa mea, liniștea mea, curajul meu și…”

Răzvan Simion a împlinit 45 de ani, iar soția lui, Daliana Răducan, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

  Andreea Ilie
Răzvan Simion și Daliana Răducan (2)
Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Mesajul transmis de Daliana Răducan cu ocazia zilei de naștere a lui Răzvan Simion

La mulți ani, dragostea mea! Mulțumesc că ești casa mea, liniștea mea, curajul meu și tot ce e mai frumos în viața asta. Îți doresc să rămâi mereu omul bun, blând și puternic pe care îl iubesc cu toată inima!”, a scris Daliana, alături de o fotografie în care cei doi apar zâmbind.

Daliana Răducan, detali despre începutul relației cu Răzvan Simion

Daliana Răducan a preferat să rămână discretă și a vorbit rar despre relația ei cu Răzvan Simion. Cu toate acestea, recent a împărtășit dificultățile întâmpinate în formarea unei relații cu o persoană publică. Inițial, a fost provocator pentru ea să se obișnuiască cu această expunere și cu atenția pe care o primea din partea celor din jur. Cu toate acestea, a considerat că aceste sacrificii au fost justificate deoarece relația cu prezentatorul TV este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-a trăit.

„Am fost răsfățați de presă din primul moment, și asta mi-a dat de înțeles că suntem pe drumul cel bun. E foarte curios cum ți se îndreaptă spatele când știi că se poate să fii filmat. (zâmbește) Am avut și perioade dificile la începutul relației, când ne fotografiau de pe schelele unui imobil în construcție, aflat vizavi de locuința noastră, dar acum am înțeles că părțile bune sunt mult mai multe decât micile intruziuni în viața privată.”, a spus Daliana într-un interviu pentru Viva!.

Daliana Răducan și Răzvan Simion au sărbătorit un an de la nuntă

Pe 8 iunie 2024, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, departe de ochii publicului. De atunci, povestea lor de dragoste a continuat să se dezvolte frumos, iar anul acesta, cu ocazia aniversării primului an de căsătorie, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a împărtășit pe rețelele sociale mai multe fotografii și videoclipuri în care apare alături de partenerul său, însoțite de un mesaj încărcat de emoție.

„Sunt zile care trec și zile care rămân cu tine. 8 iunie e una dintre ele. Se împlinește un an de la nunta noastră. Un an de când ne-am rostit promisiunile în fața lumii, dar mai ales în fața noastră. Nimeni nu ne învață ce urmează după ‘Pentru totdeauna’. Cum arată iubirea într-o zi obișnuită. Cum se păstrează gesturile mici. Cum se construiește, în tăcere, acel ‘Noi’. Dar am învățat împreună. Să ne ținem de mână chiar și când nu ne potrivim pașii. Să ne alegem și când e ușor și mai ales când e greu. Să ne fim acasă în toate sensurile. A fost un an adevărat. Nu perfect. Real. Și pentru asta sunt recunoscător. La mulți ani nouă”, a transmis Răzvan Simion în postarea sa.


Lili Sandu, confesiuni despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Silviu Țolu. Ce a mărturisit prezentatoarea: „O nuntă în adevăratul sens al cuvântului…'

Foto: Instagram

