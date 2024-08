Răzvan Simion, declarație superbă de dragoste pentru Daliana Răducan de ziua ei de naștere: „Soția mea frumoasă”

Daliana Răducan și-a sărbătorit pe 28 august ziua de naștere. Soțul ei, Răzvan Simion, i-a transmis public o urare emoționantă.

Răzvan Simion și-a impresionat soția cu un mesaj plin de emoție cu ocazia zilei ei de naștere. Daliana Răducana împlinit 34 de ani, iar prezentatorul TV a transmis pe rețelele de socializare o urare specială.

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au căsătorit pe 8 iunie 2024 în cadrul unui eveniment organizat în cerc restrâns. Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani și au demonstrat că au o relație stabilă și bazată pe iubire. Prezentatorul TV și partenera lui s-au logodit la începutul anului 2023.

Daliana Răducan și Răzvan Simion au dezvăluit numeroase imagini și clipuri de la eveniment, dar și de la petrecerea de nuntă organizată într-un local din București.

„A durat mult până mi-am găsit camaradul de viață potrivit. Ne-am așteptat reciproc, și eu pe el, și el pe mine. Ne-am așteptat pregătindu-ne unul pentru celălalt. Ani de zile, experiențe trăite separat pentru a ne aduce împreună. Nu m-a intrebat, nu am răspuns, DA-ul s-a născut din noi, în clipa în care privirile ni s-au întâlnit și sufletele s-au îmbrățisat. Astăzi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire și de camaraderie s-a oficializat astăzi, 8 iunie, în prezența familiilor noastre dragi. Vă invităm să ne bucurăm împreună, fiindu-ne alături, pe paginile noastre de socializare. Pregătim, cu gândul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastră”, au scris cei doi pe rețelele de socalizare.

Daliana Răducan și Răzvan Simion au împărtășit numeroase fotografii și clipuri pe rețelele de socializare, în care fanii au putut admira cadre inedite de la petrecere. Din imagini s-a putut observa că lipsește un moment tradițional la nunțile moderne, mai exact cel în care mireasa aruncă buchetul pentru a fi prins de o altă doamnă sau domnișoară aflată la petrecere.

Răzvan Simion a dezvăluit chiar în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena 1 care este motivul pentru care au renunțat la această tradiție.

Într-un interviu acordat recent, prezentatorul a mărturisit că nunta trebuia să aibă loc, de fapt, în Italia.

„Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 de toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă. A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Răzvan Simion pentru Spynews.ro.