Daliana Răducan și Răzvan Simion, imagini inedite din luna de miere. Ce destinație au ales cei doi

După o nuntă de vis, Răzvan Simion și Daliana Răducan au reușit în sfârșit să își acorde timp pentru luna de miere. Proaspeții căsătoriți au optat pentru o escapadă deosebită, alegând o destinație idilică, departe de România, pentru a se bucura de momente de relaxare și romantism.

Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024. Acum, pentru luna de miere, Răzvan și Daliana au ales Bali, una dintre cele mai dorite destinații pentru călătorii romantice. Se relaxează într-un resort exclusivist, unde prețul unei nopți de cazare depășește 1.500 de euro.

Daliana a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini din vila luxoasă în care se află, situată într-unul dintre cele mai superbe colțuri ale lumii. Ea a menționat că vila este decorată cu trandafiri roșii, asemănători celor de la nunta lor.

Într-un interviu acordat recent, prezentatorul a mărturisit că nunta trebuia să aibă loc, de fapt, în Italia.

„Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 de toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă. A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Răzvan Simion pentru Spynews.ro.