Cum răspunde Andreea Bălan celor care o critică pentru diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea: „Eu sunt cea mai…”

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis în vârstă 30 de ani se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Cei doi se află în această perioadă într-o vacanță romantică în Italia, în zona lacului Como, iar artista a dezvăluit pe rețelele de socializare mai multe imagini și clipuri cu ea și partenerul ei.

Cu toate acestea, s-au găsit unele persoane care să o critice pe artista pentru relația cu jucătorul de tenis, în special din cauza diferenței de vârstă de 10 ani dintre Andreea și Victor.

„Chiar nu-și găsea o tânără pe măsura lui?”, a întrebat-o cineva, iar răspunsul ei a venit imediat. „Eu sunt cea mai tânără”.

Fanii au sărit imediat în apărarea cântăreței și a relației pe care aceasta o are cu Victor Cornea.

„Chiar și-a găsit o tânără pe măsură lui: serioasă, isteață, frumoasă, responsabilă. Sunt așa de fericiți împreună…. Bucurați-vă de vacanță și nu băgați în seamă răutățile…”, a comentat un fan.

Cum privește Andreea Bălan diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea

Andreea Bălan a povestit recent cum privește diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, Victor Cornea. Artista are 40 de ani, iar pe 24 septembrie, jucătorul de tenis va împlini 31 de ani.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a declarat Andreea Bălan la Fresh by Unica.

De asemenea, Andreea Bălan a spus și ce părere are despre comentariile negative primite despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea.

„Cei care comentează, evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a completat artista pentru sursa citată.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre căsătoria cu partenerul ei și de ce nu vrea să facă acest pas.

„Văd că contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a povestit Andreea Bălan pentru ciao.ro.

