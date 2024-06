Andreea Bălan, despre relația din prezent cu George Burcea, după ce a renunțat la procese: „Cred că el a simțit asta”

După numeroase conflicte în instanță, Andreea Bălan a finalizat toate litigiile cu George Burcea. Artista admite că orgoliul a jucat un rol important în scandalul cu tatăl copiilor ei și nu a fost dispusă să renunțe la procesele împotriva lui. Ea a simțit o eliberare de energia negativă în momentul în care au ajuns la o înțelegere și au pus capăt disputelor juridice.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani și au avut mai multe procese de-a lungul acestor ani. Cu toate acestea, artista a decis să renunțe la lupta juridică.

„Am renunțat la procese, ca să eliberez energia negativă. Eu care de obicei nu renunț… era poate o luptă din ego, ca să-mi demonstrez mie. Mi se părea mie că nu e corect ce s-a întâmplat, dar în viață uneori trebuie să mai lași și de la tine, chiar dacă tu știi poate că ai dreptate. Trebuie să rupi cordonul ăla energetic și i-am făcut și lui un bine, s-a liniștit și el, drept dovadă e liniște și pace peste tot, e totul foarte bine. Înainte ca noi doi să avem o discuție față în față de împăcare, în sufletul meu a trebuit să am niște discuții. Eu cred că el a simțit asta, pentru că apoi a venit și am avut o discuție foarte prietenoasă” , a spus Andreea Bălan în cadrul podcastului „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici.

După toată această perioadă agitată, Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat, iar artista a decis să încheie toate procesele pe care le avea cu fostul ei soț.

„Le-am încheiat procesele. Totul e ok. (…) Am stabilit că nu mai vorbim unul despre celălalt și gata. Așa am stabilit. E mai bine pentru amândoi, dar și pentru fetițele noastre”, a povestit artista pentru VIVA!.