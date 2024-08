Daliana Răducan și Răzvan Simion, detalii inedite despre nuntă și luna de miere: „Acolo timpul nu se grăbește”

După o nuntă de vis, Răzvan Simion și Daliana Răducan au reușit în sfârșit să își acorde timp pentru luna de miere. Proaspeții căsătoriți au optat pentru o escapadă deosebită, alegând o destinație idilică, departe de România, pentru a se bucura de momente de relaxare și romantism.

Daliana Răducan și Răzvan Simion, detalii inedite despre luna de miere în Bali

Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024. Acum, pentru luna de miere, Răzvan și Daliana au ales Bali, una dintre cele mai dorite destinații pentru călătorii romantice. Într-un interviu pentru revista Viva!, cei doi au oferit detalii inedite despre luna de miere și relația lor.

„Suntem liniștiți. De când suntem împreună, noi am devenit cel mai important proiect al nostru. Ne place parcursul ultimilor ani, însă a fost ceva consum energetic, măcar am avut claritate în a ști cum să ne investim energia fără să mai facem risipă. Ne-am îndrăgostit ireversibil de New York, de Japonia, însă luna de miere ne-am dorit să fie terapeutică, așa că am optat pentru Asia. Acolo timpul nu se grăbește, comuniunea om-natură are încă multe povești de spus.” „Așa cum ne-am așteptat. Excelent. Bali e parte din povestea noastră și ne străduim să ne dăm voie chiar să lenevim, căci nu e nimic mai plăcut decât zăbava în luna de miere. Avem și locuri unde acumulăm informații și alergăm zile întregi. Așa ajungem să ne întoarcem acasă mai obosiți decât am plecat. Am hotărât ca, de data aceasta, să lăsăm lucrurile în voia lor și a fost extrem de liniștitor”., au dezvăluit cei doi.

Prezentatorul TV, dezvăluiri despre nuntă

De asemenea, Răzvan Simion a oferit detalii și despre nunta cu partenera sa. Potrivit prezentatorului de la Antena 1, Daliana s-a ocupat în detaliu de aranjamente pentru a se asigura că totul este în armonie.

„Am avut cea mai frumoasă nuntă, însă numai noi știm cât am muncit la fiecare detaliu. Daliana a amplasat mesele și aranjamentele florale în programe 3D pentru a se asigura că vor respecta proporții echilibrate și că spațiul va fi unul armonios. Eu m-am ocupat de latura artistică, de armonie și ambianță. Un spirit pragmatic și unul artistic pot face echipă bună atât timp cât nu intră peste competențele celuilalt. Cu invitații nu a fost ușor, căci trebuia să ne încadrăm în limita celor 56 de locuri la masă. I-am ales intuitiv și deopotrivă pragmatic. Nu am vrut să declanșăm orgolii, să creăm obligații, mai ales că am impus un cod vestimentar black tie.”

Într-un alt interviu acordat recent, prezentatorul a mărturisit că nunta trebuia să aibă loc, de fapt, în Italia.

„Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 de toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă. A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a declarat Răzvan Simion pentru Spynews.ro.

Răzvan Simion a dezvăluit chiar în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena 1 care este motivul pentru care au renunțat la această tradiție.

„La noi a fost mai simplu, că singura care s-ar fi putut califica era fiica mea și am decis să nu facem. Doamnele erau însurate, ba chiar cu soții din dotare”, a explicat, cu umor, Răzvan Simion, la Neatza cu Răzvan și Dani.

În imaginile dezvăluite după nuntă, cei doi au apărut în numeroase ipostaze, lângă o mașină de epocă. Daliana Răducan a impresionat cu rochia de mireasă aleasă, din dantelă prețioasă, dar și cu bijuteriile spectaculoase.

Daliana Răducan a colaborat cu designerul Nicoleta Negriă pentru a crea rochia perfectă pentru marele eveniment. Conform site-ului oficial al brandului ales de Daliana Răducan, prețurile rochiilor de mireasă pornesc de la 5000 de lei și pot ajunge până la 18.000 de lei, în funcție de material și complexitate.

Foto: Instagram

