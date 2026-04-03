Catinca Zilahy, noi precizări despre scandalul în care ea și fiica ei, Calina, au fost implicate la Spitalul Universitar: „Și ea a amenințat că o să cheme televiziunea”

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, se află din nou în centrul atenției după ce surse mondene au dezvăluit că cele două ar fi făcut scandal într-un spital din București. Mai mult decât atât, potrivit acelorași surse, cele două ar fi amenințat personalul medical.

Catinca Zilahy recunoaște că și fiica ei are o parte de vină în acel scandal

Catinca Zilahy a vorbit despre starea de sănătate a fiicei sale, după ce Calina a ajuns la spital și cele două au fost în mijlocul unui scandal, ulterior Calina fiind transferată la Spitalul Obregia. Potrivit unor martori citați de presa mondenă, Calina ar fi avut o reacție agitată la Spitalul Universitar, exprimându-și nemulțumirea și menționând inclusiv posibilitatea de a face reclamații sau de a expune cazul în presă.

„Doamna de la triaj a băgat-o înauntru și am așteptat. După o oră și ceva de așteptat a ieșit un mare scandal. Eu nu am fost de față, îți spun din punctul meu de vedere. Am fost chemată înauntru de o doamnă doctor care a început să țipe. A țipat timp de 10 minute, nu m-a lăsat să spun nimic. Când Calina s-a trezit, era foarte deshidratată și a cerut un pic de apă și nu i s-a dat. Atunci a vrut să se dea jos din pat să-și ia apă. Au început să țipe la ea, ea fiind în starea asta, ea mai avea și atacuri de panică. Și a intrat în atac de panică. Și ea a amenințat că o să cheme televiziunea, ceea ce probabil s-a întâmplat. Nu sunt de acord cu treaba asta, dar nu pot să o acuz, că era într-o stare nu foarte conștientă”, a povestit Catinca Zilahy în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Cadrele medicale i-au propus Catincăi Zilahy transferul fiicei sale la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, propunere cu care aceasta a fost de acord.

„Mi-a propus doamna doctor transfer la Obregia. Am zis da, foarte bine, m-am oferit să o duc eu cu taxi. Dânsa nu a vrut. Comportamentul dânsei nu a fost ok. Au dus-o la Obregia unde lucrurile s-au rezolvat într-un sfert de oră. I-au dat un calmant, i-au explicat ce să facă în viitor și ne-am dus acasă. Nu zic că e extraordinară, e un pacient dificil”, a încheiat aceasta.

Care este acum starea de sănătate a Calinei

Catinca Zilahy a vorbit despre starea de sănătate a fiicei sale, după episodul neplăcut în urma căruia a juns la spital. Potrivit mamei sale, Calina Dumitrescu a dezvoltat un sindrom extrapiramidal, o tulburare neurologică apărută ca reacție adversă la un medicament administrat pentru o afecțiune preexistentă. Starea ei s-a agravat rapid, iar acesta a fost motivul pentru care tânăra a fost transportată de urgență la spital.

„E foarte slăbită, pentru că după acest sindrom organismul este foarte… De asta n-am mai făcut niciun video și n-am mai intrat prin niciun Zoom, pentru că nu e în formă. Ne păstrăm pentru o zi în care este în formă.”, a explicat Catinca, pentru Cancan.ro.

Ea a ținut să sublinieze că zvonurile potrivit cărora problemele de sănătate ale Calinei ar fi fost cauzate de un sevraj sunt false.

„Nu, dragilor, nu a fost vorba de niciun fel de sevraj, din punctul meu de vedere, dar nu sunt specialist. O să discut aceste probleme… Altă chestie, nu mi s-a dat nicio fișă, am plecat așa.”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Catinca a vorbit și despre diagnosticul pe care fiica ei l-a primit de la medicii de la Obregia, având numai cuvinte de laudă la adresa acestora.

„Atac de panică, ăsta a fost diagnosticul. Nu avea nimic altceva. Nu au constatat un sevraj. (…) „Jos pălăria pentru garda și medicii din garda de la Obregia. Am așteptat un pic, au mai fost două cazuri înaintea noastră. A fost pe liniște, fără țipat, fără probleme, fără bruscat, fără aruncat vina pe pacienți. Cazurile dinaintea noastră erau ceva… Doamna doctor primise fișa, i-a mai pus 2-3 întrebări.”

Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală'

