Hailee Steinfeld și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată. Modul adorabil în care actrița a anunțat nașterea fiicei sale

Hailee Steinfeld are o veste „pitch perfect”. Actrița din „Sinners” a anunțat că ea și soțul ei, starul NFL Josh Allen, au devenit părinți.

Hailee Steinfeld a născut o fetiță

Actrița Hailee Steinfeld, în vârstă de 29 de ani, a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță, împreună cu soțul ei, quarterback-ul echipei Buffalo Bills, Josh Allen.

Cei doi au anunțat vestea fericită într-o postare pe Substack intitulată „Special Delivery”, dar și pe conturile de Instagram.

„Fetița noastră a sosit!!”, a scris Steinfeld. „Ne simțim incredibil de recunoscători și binecuvântați și savurăm aceste prime momente. Vă mulțumim mult pentru dragoste și pentru urările frumoase.”, au transmis cei doi.

Hailee Steinfeld a anunțat că este însărcinată în luna decembrie

Cu ocazia zilei sale de naștere, în luna decembrie, Steinfeld a publicat o listă intitulată „29 de momente pe care le iubesc de anul acesta”. Printre ele s-a aflat și un videoclip emoționant în care Josh Allen o sărută pe burtica de gravidă. În imagini, cei doi se îmbrățișează, se sărută și indică spre abdomenul actriței, apoi își mută privirea către un mic om de zăpadă, o trimitere clară la copilul care urmează să vină pe lume.

În același material, Hailee Steinfeld poartă o jachetă neagră pe care este inscripționat cuvântul „mother” („mamă”). De altfel, actrița stârnise deja speculații legate de o posibilă sarcină la gala Governors Awards, pe 16 noiembrie, datorită alegerii vestimentare.

Hailee Steinfeld și Josh Allen s-au căsătorit anul trecut

Hailee Steinfeld și Josh Allen s-au căsătorit la sfârșitul lunii mai, într-o ceremonie organizată în Montecito, California. Jucătorul echipei Buffalo Bills atrăsese atenția presei cu șase luni înainte, când a cerut-o în căsătorie pe Hailee Steinfeld sub un arc de flori. Cuplul a publicat pe Instagram imagini de la momentul logodnei, însoțite de mesajul: „11•22•24”.

Hailee Steinfeld și Josh Allen au fost asociați pentru prima dată din punct de vedere romantic în mai 2023. Cei doi și-au ținut relația departe de ochii publicului și au devenit „oficiali” pe Instagram abia după un an de relație. Actrița este văzută frecvent în tribune la meciurile din NFL ale soțului său.

Într-un interviu rar acordat publicației Bustle, în luna noiembrie, Steinfeld a vorbit despre legătura dintre ea și Allen, descriindu-l pe fundașul echipei drept „stânca” ei, o prezență solidă și constantă în viața sa.

„Mi-am găsit persoana și este cel mai minunat lucru din lume”, a declarat nominalizata la Oscar. „Viața capătă sens. Totul capătă sens.”

Cum a cerut-o pe artistă în căsătorie

Sportivul a cerut-o apoi în căsătorie pe cântăreață printr-un moment „magic” lângă apă, în noiembrie anul trecut.

„Ne-am trezit și ne pregăteam pentru brunch, când ai sărit pe pat și ai zis: ‘Putem să ne căsătorim deja?!? Ce mai aștepți??! Eu am răspuns: ‘Mai dă-mi puțin timp. Dar nu știai că mă pregăteam să-ți cer să te căsătorești cu mine” și-a amintit Allen, răspunzând la întrebări în cadrul unui „mini interviu pentru logodnic” din newsletter-ul Beau Society al lui Steinfeld. „Am zis că nu mai pot aștepta. Am zis: ‘Abia aștept să începem o familie împreună.’ Ți-am spus numele tău complet și te-am cerut foarte frumos,” a adăugat el despre momentul cererii în căsătorie. „Ai fost extrem de surprinsă, ai spus ‘da’, și asta a fost tot ce conta pentru mine.”

