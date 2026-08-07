James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: „Un nou capitol din viața mea”

James Haven, fratele mai mare al Angelinei Jolie, a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală și despre noul capitol din viața sa.

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  de  ELLE
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"

James Haven, fratele mai mare al Angelinei Jolie, a dezvăluit public că este gay. Fostul actor în vârstă de 53 de ani a vorbit despre acest nou capitol al vieții sale într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al lui Romi Imbelli.

„Eu, James Haven, încep un nou capitol al vieții mele”, a spus acesta într-un videoclip care include și imagini cu Imbelli, în vârstă de 44 de ani.

James Haven a vorbit și despre procesul personal prin care a trecut înainte de a face această dezvăluire.

„După mulți ani în care am încercat să mă vindec de traumele din copilărie, sunt acum liber să trăiesc viața pe care cred că am fost dintotdeauna menit să o trăiesc. O viață plină de speranță, de pace și de iubire. Așadar, pe măsură ce povestea mea se desfășoară, vreau să știți cu toții că fac acest lucru cu inima deschisă, cu nimic altceva decât iubire pentru mine și pentru voi toți”, a declarat James Haven.
„Vă mulțumesc că îmi permiteți să fiu ceea ce am fost menit să fiu”, a adăugat el.

Potrivit People, James Haven și Romi Imbelli s-au căsătorit pe 12 august 2024. În luna martie a anului următor, Imbelli a confirmat pentru publicație că mariajul lor fusese anulat. Documentele depuse în instanță indicau însă că vedeta din „The Real L Word” inițiase procedurile la doar 15 zile după nuntă.

Haven a vorbit ulterior despre orientarea sa sexuală și într-o transmisiune live pe pagina de Substack a lui Romi Imbelli, în cadrul a ceea ce aceasta a prezentat pe Instagram drept capitolul final al proiectului.

„Sunt gay”, a spus James Haven în timpul conversației cu Imbelli.

„Cât se poate de gay”, a glumit aceasta, râzând.

„Sunt multe lucruri”, i-a răspuns Haven zâmbind. „Încerc să rămân modest în acest moment”.

În cadrul aceleiași conversații, Romi Imbelli a povestit că mama lui James, Marcheline Bertrand, obișnuia să îl numească „pony boy”. Haven a mărturisit că „nu și-a dat seama că era un termen gay folosit pentru un tânăr gay”.

James Haven a citit apoi o declarație în care a vorbit despre felul în care speră ca familia sa și oamenii din jurul lui să primească această parte a identității sale.

„Sper ca familia mea și ceilalți să poată alege iubirea în locul fricii, înțelegerea în locul judecății și apropierea în locul convingerilor care poate ne-au ținut separați. Sper să poată privi dincolo de etichete și să mă vadă pur și simplu cu aceeași inimă, același râs, același suflet pe care le-au cunoscut dintotdeauna”, a spus el.

La rândul său, Romi Imbelli a vorbit pe Instagram despre relația dintre ei și despre motivele pentru care a ales să îi fie alături în acest moment.

„Nu am fost aici pentru a dezvălui orientarea sexuală a unei persoane pe care o iubesc. Am fost aici pentru a ajuta pe cineva să se elibereze. Există o diferență. În schimb, el m-a eliberat pe mine”, a scris ea.

Potrivit People, Imbelli a mai fost căsătorită de două ori. Între 2011 și 2013, a fost căsătorită cu muzicianul Dusty Ray, iar din 2015 până în 2019, cu chef-ul Charles Imbelli, cu care are o fiică, Frankie.

James Haven a avut, la rândul său, o scurtă carieră în actorie și a apărut alături de sora sa, Angelina Jolie, în filmul HBO Gia, lansat în 1998, dar și în Original Sin, din 2001.

Relația dintre James Haven și Angelina Jolie a atras atenția publicului mai ales în anul 2000, când actrița a fost însoțită de fratele său la Premiile Oscar. În acea seară, Jolie a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din Girl, Interrupted. Cei doi frați au devenit atunci subiectul a numeroase articole după ce s-au sărutat pe buze pe covorul roșu.

Foto: Getty Images

Angelina Jolie a vorbit despre fratele său și în discursul de acceptare a premiului.

„Sunt în stare de șoc și îmi iubesc enorm fratele în acest moment. Tocmai m-a luat în brațe și mi-a spus că mă iubește și știu că este atât de fericit pentru mine, iar pentru asta îi mulțumesc”, a spus actrița.

Cu câteva luni înainte, Angelina Jolie și fratele ei, James Haven, s-au sărutat și la Globurile de Aur din 2000. 

Foto: Getty Images

James Haven se pregătește acum și pentru un nou proiect profesional. Potrivit People, acesta va lansa în curând Safe Haven, un podcast produs de Wonder Peak Media.

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Foto: Getty Images

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