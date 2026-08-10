Ești povestea neasumată dintre două relații serioase? Cum ajungi o zonă de confort pentru bărbații care te dezamăgesc

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Nu ești iubita oficială, nici partenera cu care își face planuri pe termen lung. Ești femeia cu care vorbește zilnic, căreia îi spune lucruri intime, pe care o caută atunci când se simte singur sau confuz. Ești persoana care îl ajută să treacă peste o despărțire, peste o criză personală. Și bifezi cu succes perioada dintre două relații serioase. Da, ale lui. Căci când în sfârșit pare pregătit pentru un angajament… surpriză! Alegerea celui cu care tu visai la un viitor este altcineva. Ai trecut prin această experiență de mai multe ori și este firesc să te întrebi ce se întâmplă. De ce ajungi atât de des într-un rol important emoțional pentru un bărbat, dar insuficient pentru a construi o relație asumată?

Accepți să fii tratată ca o perioadă de tranziție

Sunt oameni care imediat ce ies din relații dificile caută sprijin emoțional. Au nevoie de validare, atenție, apropiere, de sentimentul că sunt din nou valoroși, doriți, importanți. Problema apare atunci când tu oferi toate lucrurile acestea, până la urmă tot pachetul ce presupune beneficiile unei relații, fără să primești în schimb claritate, reciprocitate și asumare. Ca atare intri în rolul de susținător emoțional permanent. Asculți, înțelegi, ai răbdare, oferi spațiu, accepți explicații în care el îți spune că nu e pregătit, are nevoie de timp, nu știe ce vrea acum. Lunile trec, iar în ceea ce te privește investiția emoțională crește.

Atracția pentru potențial

Adică nu te îndrăgostești neapărat de cine este omul din fața ta, ci de cine crezi că ar putea deveni, de cum ar putea fi viața voastră împreună. Proiectezi asupra lui acea imagine ideală din mintea ta, te raportezi la o potențială versiune viitoare a lui, nu la comportamentul său prezent. Iar acest comportament prezent este singurul care contează atunci când evaluezi disponibilitatea emoțională a cuiva și cât de potrivit este el acum sau nu pentru tine.

Traduci greșit apropierea emoțională

Faptul că un bărbat îți vorbește despre vulnerabilitățile sale, despre copilărie, foste relații sau fricile lui nu înseamnă automat că își dorește o relație cu tine. El poate foarte bine să caute conexiune emoțională fără să fie pregătit pentru angajament, ori nici măcar să nu îi treacă prin minte acest concept. Diferența este uneori greu de observat, mai ales atunci când există tandrețe, atracție, mult timp petrecut împreună și mult mai mult entuziasm din partea ta. Dar intenția nu se măsoară prin profunzimea conversațiilor, ci prin consecvența acțiunilor.

Zona de confort nu este același lucru cu alegerea

Îi oferi siguranță emoțională, ești caldă, empatică, disponibilă. O zonă de confort ideală pentru un partener indecis, unde confortul nu generează automat asumare. Un bărbat poate aprecia enorm prezența ta în viața lui și, în același timp, să nu facă niciun pas concret către o relație. Două realități care pot coexista, oricât de nedrept sau crud arată.

Trebuie să meriți iubirea?

În spatele acestui tipar relațional se află convingerea că iubirea trebuie câștigată? Că dacă ești suficient de răbdătoare, înțelegătoare, prezentă, celălalt va realiza într-un final cât de importantă ești? Relațiile sănătoase nu funcționează pe baza unui examen pe care trebuie să îl promovezi. Când cineva este disponibil emoțional și își dorește o relație cu tine, nu are nevoie să fie convins luni sau ani de zile.

De ce rămâi disponibilă pentru persoane care nu te aleg?

O întrebare esențială, nu pentru a te învinovăți, ci pentru a înțelege ce nevoie emoțională te face să investești atât de mult în oameni indisponibili. Uneori este speranța fără termen de expirare. Alteori este teama de respingere, convingerea că nu meriți mai mult sau familiaritatea relațiilor în care trebuie să aștepți și în care nu primești. Poate fi dificultatea de a cere, de a pune limite. Direcții importante în care e necesar să lucrezi. Pentru că rolul tău nu este să fii capitolul de tranziție dintre două povești de dragoste ale altcuiva. Rolul tău este să fii aleasă într-o poveste care începe cu aceeași asumare cu care și tu ai intrat în ea.

Foto: PR

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