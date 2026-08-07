Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist

Ricky Martin a publicat o imagine rară cu gemenii săi, Matteo și Valentino, care tocmai au împlinit 18 ani.

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  de  ELLE
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist

Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani, iar cântărețul a marcat momentul printr-o postare specială pe Instagram.

Ricky Martin a distribuit pe Instagram Stories o imagine mai veche cu Matteo și Valentino. În fotografie, cei doi apar în timp ce sar într-o piscină. Artistul a însoțit imaginea de un mesaj emoționant în limba spaniolă, dezvăluind că întreaga săptămână a fost dedicată aniversării fiilor săi.

„Toată săptămâna am sărbătorit cea de-a 18-a aniversare a stăpânilor vieții mele. Vă iubesc, copiii mei”, a scris Ricky Martin.

Foto: Instagram

Artistul a devenit pentru prima dată tată în 2008, când s-au născut gemenii Valentino și Matteo, cu ajutorul unei mame surogat. La momentul respectiv, Ricky Martin era singur și a decis să își întemeieze familia pe cont propriu.

În 2017, cântărețul s-a căsătorit cu artistul Jwan Yosef. În același an, într-un interviu acordat revistei Out, Martin vorbea deschis despre familia lor și despre conversațiile pe care le avea cu fiii săi.

„Copiii mei mă întreabă cum este să aibă doi tați, iar eu le spun că facem parte dintr-o familie modernă”, declara el. „Este un sentiment minunat de libertate”.

Ulterior, Ricky Martin și Jwan Yosef și-au mărit familia. Cei doi au devenit părinții unei fiice, Lucia, care are acum 7 ani, și ai unui băiat, Renn, în vârstă de 6 ani. Cei doi copii s-au născut cu ajutorul unei mame surogat, la o distanță de doar nouă luni.

În iulie 2023, Ricky Martin și Jwan Yosef au anunțat că divorțează, după șase ani de căsnicie. La momentul respectiv, cei doi au transmis o declarație comună în care au subliniat că prioritatea lor rămâne creșterea copiilor.

„Cea mai mare dorință a noastră acum este să continuăm să avem o dinamică de familie sănătoasă și o relație bazată pe pace și prietenie, pentru a continua să ne creștem împreună copiii”, au transmis aceștia.

În 2024, Ricky Martin și-a făcut apariția la premiera din serialului său, Palm Royale, alături de gemenii lui, Valentino și Matteo. Artistul și băieții săi au pozat împreună la evenimentul care s-a desfășurat în Beverly Hills, California.

Foto: Getty Images

De-a lungul anilor, Ricky Martin a vorbit în repetate rânduri despre relația apropiată pe care o are cu cei patru copii ai săi. În 2025, atunci când a primit primul premiu Latin Icon din istoria MTV Video Music Awards, cântărețul le-a dedicat distincția copiilor săi.

„Tot ceea ce fac, fac cu voi în mintea și în inima mea”, a spus artistul pe scenă, înainte de a le mulțumi și membrilor echipei sale.

Cu un an înainte, invitat la The Kelly Clarkson Show, Ricky Martin a vorbit despre momentul în care Matteo și Valentino au înțeles pentru prima dată cât de cunoscut este tatăl lor. La vremea respectivă, cei doi aveau 15 ani și, după cum explica artistul, îl însoțiseră încă de mici în călătoriile sale.

„Am patru copii. Am doi băieți gemeni, de 15 ani, care au călătorit mereu cu mine. Fac școală acasă. Când aveau vreo 5 sau 6 ani, i-am lăsat să stea în fața scenei, pentru că, din punctul meu de vedere, credeam că ar fi prea mult pentru ei, fiindcă până atunci mă văzuseră mereu din culise. Așa că au mers în fața scenei, iar când s-au întors mi-au spus: „Aaa, am înțeles, tati. Tu ești Ricky Martin”, își amintea cântărețul. „A fost pur și simplu atât de frumos”.

Odată cu trecerea timpului, însă, atitudinea celor doi față de cariera tatălui lor s-a schimbat. Ricky Martin a dezvăluit că Matteo și Valentino nu ezită acum să îi critice prestațiile și să îi spună atunci când consideră că ar putea face ceva mai bine.

„Iar acum e ceva de genul: „Da, bine, tată. Ai făcut-o greșit, trebuie să mai faci o dată.” Acum este cu totul altă poveste”, a povestit artistul.

Ricky Martin a declarat însă că apreciază sinceritatea fiilor săi și că își dorește ca aceștia să se simtă întotdeauna liberi să fie ei înșiși.

„Adică, îi iubesc și vreau să fie sinceri. Nu vreau să poarte o mască. Vreau pur și simplu să fie ei înșiși. Asta este important, nu?”.

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Foto: Getty Images

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