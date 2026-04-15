Valentino și Matteo, gemenii lui Ricky Martin, surprinși într-o ipostază rară alături de artist în timpul turneului din Argentina

Ricky Martin își transformă cea mai recentă oprire din turneu într-o adevărată afacere de familie. Superstarul muzicii latino a ajuns la Buenos Aires, în Argentina, înaintea concertelor programate, iar artistul nu a călătorit singur. Artistul a fost însoțit de gemenii săi, Valentino Martin și Matteo Martin, cei trei coborând din avion în ținute casual, relaxate, dar stilate, care au atras imediat atenția.

Fanii au remarcat rapid cât de mult au crescut Valentino și Matteo și cât de mult seamănă cu celebrul lor tată, mulți comentând asemănările izbitoare dintre ei în timp ce traversau aeroportul împreună. A fost o sosire discretă, dar cu un stil inconfundabil.

Foto: Profimedia

Martin, cunoscut pentru modul în care îmbină statutul de superstar global cu devotamentul față de rolul de tată, a păstrat o atitudine relaxată în timpul călătoriei alături de gemenii săi. Aceștia au afișat o încredere naturală, părând perfect în largul lor alături de tatăl lor.

Vizita are loc în contextul în care artistul se pregătește pentru o serie de concerte în Argentina, adăugând o nouă oprire în programul său încărcat de turnee din America Latină. Însă, dacă această sosire este un indiciu, călătoria înseamnă și crearea de amintiri alături de familie, chiar și pe drum.

Ca de obicei, Ricky Martin demonstrează că, și în afara scenei, viața în lumina reflectoarelor nu diminuează importanța momentelor care contează cu adevărat, mai ales atunci când sunt împărtășite cu copiii săi.

În interviuri recente, artistul a subliniat din nou că cei patru copii ai săi sunt în centrul vieții și carierei sale. Atunci când a acceptat premiul Latin Icon la ediția din 2025 a MTV Video Music Awards, el le-a dedicat distincția, spunând: „Tot ceea ce fac, fac cu voi în minte și în inimă.”

El și-a descris copiii drept cea mai mare motivație a sa, numindu-i adesea „luptători', care au crescut călătorind prin lume alături de el în turnee. Martin a vorbit cu căldură și despre dinamica familiei sale extinse. Gemenii săi, Matteo și Valentino, acum adolescenți, își asumă un rol protector și de ajutor pentru frații mai mici, Lucia Martin și Renn Martin-Yosef, glumind că devin „bone” atunci când familia călătorește împreună.

Artistul a mai povestit că cei doi copii mai mici sunt foarte creativi, manifestând de timpuriu interes pentru muzică și artă. În ciuda despărțirii din 2023, Martin menține o relație apropiată și sănătoasă de co-parenting cu fostul său soț, Jwan Yosef, cei doi locuind în apropiere și implicându-se activ în viața copiilor.

În vara lui 2023, Martin și Yosef au anunțat public că au decis să meargă pe drumuri separate, după o căsnicie de șase ani.

„Am decis să punem capăt căsniciei noastre cu dragoste, respect și demnitate pentru copiii noștri și onorând ceea ce am trăit ca și cuplu în toți acești ani minunați. Cea mai mare dorință a noastră acum este să continuăm să avem o dinamică familială sănătoasă și o relație centrată pe pace și prietenie pentru a continua creșterea în comun a copiilor noștri, păstrând respectul și dragostea pe care le avem unul față de celălalt”, au precizat Ricky Martin și Jwan Yosef într-o declarație pentru publicația People.

