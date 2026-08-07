Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: „Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea”

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Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. În luna noiembrie a anului 2025, au devenit părinți. Actrița a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, pe care au ales să îl cheme Matei.

Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, s-au întâlnit la o școală de motociclete, iar relația lor nu a început imediat. La distanță de un an, s-au revăzut și au început să iasă împreună.

Ilona Brezoianu a făcut recent declarații înduioșătoare despre soțul ei, dar și despre cum a reușit acesta să o cucerească.

„M-a cucerit prin felul lui de a fi. E un tip cu simțul umorului, iubitor și foarte prezent în viața noastră de familie. Știam că va fi un tată bun pentru că iubește copiii și are multă răbdare”, a spus Ilona Brezoianu pentru unica.ro.

Ilona Brezoianu a mai spus despre Andrei Lucian Alexandru că este un tată foarte implicat, grijuliu și atent. După ce au devenit părinți, relația lor de cuplu a trecut prin anumite transformări.

„Am descoperit cât de multă răbdare avem, cât de important este să fim calmi și relaxați în preajma lui, chiar dacă nu ne-a ieșit mereu, și cât de important este să ne acordăm timp și pentru relație. E firesc ca ea să fie în planul doi acum, dar noi încercăm, atât cât putem, să facem și lucruri împreună. Doar noi. Să găsim echilibrul.”

Atunci când intervin anumite tensiuni pe fondul oboselii și a lipsei somnului, Ilona Brezoianu și soțul ei preferă își acorde un timp în care să se calmeze și să își revină, iar ulterior să discute.

„Sunt absolut normale, mai ales atunci când lipsa somnului își spune cuvântul. Dar le gestionăm rapid și nu le extrapolăm. Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea, facem pauză și o luăm de la capăt. Primele luni au fost mai dificile, pentru că eram nedormiți, și puțin speriați, dar apoi lucrurile s-au reglat.”

Actrița a mai vorbit și despre cum păstrează un echilibru între viața de familie și cea profesională.

„Încerc să nu lipsesc foarte mult de acasă. Nu plec momentan în turnee, departe, dacă nu mă pot întoarce în aceeași seară, și imediat după ce termin ce am de făcut vin repede la el. Practic lipsesc doar câteva ore. Nu accept toate proiectele, sunt selectivă tocmai pentru a exista un echilibru. Și momentan mă descurc destul de ok. Deși, chiar dacă plec 4 ore, tot mi se face dor de el și abia aștept să-l văd. De multe ori oamenii tind să te judece, am observat, pentru faptul că îți dorești să te întorci la ceea ce faci, dar eu cred că fiecare mamă știe singură cât poate și cum să-și gestioneze timpul ca să le fie bine și ei, și bebelușului.”

Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară

În ceea ce privește partea nevăzută a rolului de mamă, Ilona Brezoianu a recunoscut că există provocări și uneori este obositor. În timp ce ea nu se simte pregătită pentru încă un copil, soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, privește altfel lucrurile.

„Eu nu mă gândesc. Andrei are în plan. Eu momentan nu mă pot gândi la asta, pentru că este destul de obositor, ca să zic așa. Cred că și primul an și atunci când e bebeluș că ești un pic mai stresat. Nu sunt încă pregătită să o iau de la capăt, dar nu știm în viitor ce va fi. Momentan nu sunt pregătită”, a spus Ilona Brezoianu pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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