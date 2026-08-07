Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în „Terminator 2”

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Edward Furlong a devenit celebru în 1991, când, la numai 13 ani, a fost distribuit alături de Arnold Schwarzenegger în continuarea francizei „Terminator”. Actorul în vârstă de 49 de ani nu avea nicio experiență în cinematografie atunci când a primit rolul adolescentului rebel John Connor în „Terminator 2: Judgment Day”.

Personajul din filmul regizat de James Cameron i-a oferit tânărului actor șansa de a se impune drept una dintre cele mai promițătoare vedete ale generației sale de la Hollywood. Cariera lui a intrat însă pe o pantă descendentă după apariția în drama dură „American History X”, lansată în 1998. Furlong a început să se confrunte cu dependența, iar în anul 2000 s-a internat pentru prima dată într-un centru de reabilitare.

Recent, actorul a fost surprins alături de un prieten în Los Angeles. Cei doi au trecut pe la un magazin alimentar, după care au mâncat tacos cumpărați de la un vânzător stradal. În timpul ieșirii, actorul a purtat un tricou negru cu mânecă scurtă, ochelari de soare tip aviator și pantaloni maro cu textură.

Edward Furlong urma să participe la o convenție în Australia

Furlong ar fi trebuit să călătorească în Australia pentru o apariție la Melbourne Metro Comic Con, eveniment programat în perioada 18-19 iulie. La Melbourne Convention & Exhibition Centre era așteptată și Linda Hamilton, colega sa din franciza „Terminator”. Înaintea convenției, organizatorii au anunțat că admiratorii vor avea ocazia să facă fotografii cu actorul originar din California și să primească autografe din partea lui.

Cu numai o zi înainte de începerea evenimentului, organizatorii Melbourne Metro Comic Con au transmis pe Instagram că Edward Furlong nu va mai putea participa.

„Cu mare regret vă anunțăm că, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, Edward Furlong nu a reușit să prindă zborul către Australia în acest weekend și, prin urmare, nu va putea participa la Metro Comic Con. Am încercat împreună să găsim o altă variantă de zbor, însă, din păcate, niciuna dintre opțiunile disponibile nu i-ar fi permis să ajungă la Melbourne la timp pentru eveniment.”

În mesaj s-a mai precizat: „Edward este extrem de dezamăgit, deoarece era foarte încântat să călătorească în sfârșit aici și să-și întâlnească fanii australieni, însă ne-a asigurat că va veni să vă vadă pe toți în viitorul apropiat.”

Actorul și-a reluat cariera după anii dificili

În ultimii ani, Edward Furlong pare să fi reușit să-și reconstruiască viața, după o perioadă marcată de numeroase probleme. După prima internare într-un centru de reabilitare, actorul a trecut prin mai multe recidive, care au dus și la confruntări cu autoritățile.

Consumul îndelungat de metamfetamină i-a afectat grav dantura, iar imaginile apărute în spațiul public au stârnit îngrijorare în rândul celor care îl urmăreau încă din perioada în care era un copil-vedetă. După decenii de dificultăți, Furlong a făcut schimbări importante.

Într-un interviu acordat Daily Mail în 2024, el a povestit că și-a relansat cariera și că se bucură de această „a doua șansă”. Actorul a apărut în urmă cu doi ani în producțiile „The Forest Hills” și „Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep”.

„Este minunat să mă întorc pe platourile de filmare și să fiu, în același timp, abstinent”, declara el atunci.

Foto: Getty Images

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