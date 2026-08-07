Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în „Terminator 2”

Edward Furlong, devenit celebru în adolescență datorită rolului din "Terminator 2", a fost surprins recent pe străzile din Los Angeles.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în "Terminator 2"

Edward Furlong a devenit celebru în 1991, când, la numai 13 ani, a fost distribuit alături de Arnold Schwarzenegger în continuarea francizei „Terminator”. Actorul în vârstă de 49 de ani nu avea nicio experiență în cinematografie atunci când a primit rolul adolescentului rebel John Connor în „Terminator 2: Judgment Day”.

Personajul din filmul regizat de James Cameron i-a oferit tânărului actor șansa de a se impune drept una dintre cele mai promițătoare vedete ale generației sale de la Hollywood. Cariera lui a intrat însă pe o pantă descendentă după apariția în drama dură „American History X”, lansată în 1998. Furlong a început să se confrunte cu dependența, iar în anul 2000 s-a internat pentru prima dată într-un centru de reabilitare.

Recent, actorul a fost surprins alături de un prieten în Los Angeles. Cei doi au trecut pe la un magazin alimentar, după care au mâncat tacos cumpărați de la un vânzător stradal. În timpul ieșirii, actorul a purtat un tricou negru cu mânecă scurtă, ochelari de soare tip aviator și pantaloni maro cu textură.

Edward Furlong urma să participe la o convenție în Australia

Furlong ar fi trebuit să călătorească în Australia pentru o apariție la Melbourne Metro Comic Con, eveniment programat în perioada 18-19 iulie. La Melbourne Convention & Exhibition Centre era așteptată și Linda Hamilton, colega sa din franciza „Terminator”. Înaintea convenției, organizatorii au anunțat că admiratorii vor avea ocazia să facă fotografii cu actorul originar din California și să primească autografe din partea lui.

Cu numai o zi înainte de începerea evenimentului, organizatorii Melbourne Metro Comic Con au transmis pe Instagram că Edward Furlong nu va mai putea participa.

„Cu mare regret vă anunțăm că, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, Edward Furlong nu a reușit să prindă zborul către Australia în acest weekend și, prin urmare, nu va putea participa la Metro Comic Con. Am încercat împreună să găsim o altă variantă de zbor, însă, din păcate, niciuna dintre opțiunile disponibile nu i-ar fi permis să ajungă la Melbourne la timp pentru eveniment.”

În mesaj s-a mai precizat: „Edward este extrem de dezamăgit, deoarece era foarte încântat să călătorească în sfârșit aici și să-și întâlnească fanii australieni, însă ne-a asigurat că va veni să vă vadă pe toți în viitorul apropiat.”

Actorul și-a reluat cariera după anii dificili

În ultimii ani, Edward Furlong pare să fi reușit să-și reconstruiască viața, după o perioadă marcată de numeroase probleme. După prima internare într-un centru de reabilitare, actorul a trecut prin mai multe recidive, care au dus și la confruntări cu autoritățile.

Consumul îndelungat de metamfetamină i-a afectat grav dantura, iar imaginile apărute în spațiul public au stârnit îngrijorare în rândul celor care îl urmăreau încă din perioada în care era un copil-vedetă. După decenii de dificultăți, Furlong a făcut schimbări importante.

Într-un interviu acordat Daily Mail în 2024, el a povestit că și-a relansat cariera și că se bucură de această „a doua șansă”. Actorul a apărut în urmă cu doi ani în producțiile „The Forest Hills” și „Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep”.

„Este minunat să mă întorc pe platourile de filmare și să fiu, în același timp, abstinent”, declara el atunci.

Citește și:
Ce părere are, de fapt, Katie Holmes despre decizia fiicei sale, Suri, de a renunța la numele de familie al lui Tom Cruise: „A fost în totalitate…”

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist
People
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist
Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: "Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: "Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea"
Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: "E foarte complicat"
People
Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: "E foarte complicat"
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"
People
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"
Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: "Chiar recomand să faceți asta..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: "Chiar recomand să faceți asta..."
Paula Chirilă, declarație publică de dragoste pentru logodnicul ei. Cum l-a surprins actrița: "Lângă tine mă simt acasă"
People
Paula Chirilă, declarație publică de dragoste pentru logodnicul ei. Cum l-a surprins actrița: "Lângă tine mă simt acasă"
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat
People

Tom Holland și Zendaya au organizat în mare secret o nouă petrecere de nuntă.

+ Mai multe
Laura Cosoi, primele declarații despre al șaselea copil. Actrița a devenit recent din nou mamă: "Mi-aș mai dori"
Laura Cosoi, primele declarații despre al șaselea copil. Actrița a devenit recent din nou mamă: "Mi-aș mai dori"
People

Laura Cosoi a recunoscut că este dornică să mai aibă încă un copil, după ce recent l-a născut pe cel de-al cincilea.

+ Mai multe
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie
People

Prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine rară în care apare alături de soțul ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC