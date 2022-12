10 filme despre lumea Hollywood-ului, pe care să le vizionezi

Industria de la Hollywood reprezintă o lume la care nu avem acces. Dar, cu ajutorul filmelor, reușim să aflăm, măcar câteva detalii, despre acest tărâm care poate ascunde realități întunecate.

1. Bowfinger (1999)

Filmul Bowfinger îi are în rolurile principale pe Steve Martin, Eddie Murphy, Heather Graham și Christine Baranski. Steve Martin îl interpretează pe Boby Bowfinger, președintele companiei de producție Bowfinger International Pictures, care se află la Hollywood. Pentru că își dorește foarte mult ca o vedetă de cinema, și anume Kit Ramsay, să joace în proiectul lui, reușește să facă asta, însă fără ca el să știe adevărul, și anume că e filmat.

2. Somewhere (2010)

În filmul Somewhere, regizat de Sofia Coppola, Stephen Dorff îl joacă pe Johnny Marco, un star de la Hollywood care are un stil de viață pentru care mulți l-ar putea invidia. El s-a retras la Chateau Marmont, însă ceea ce îi schimbă complet parcursul este momentul în care fiica lui, Cleo, în vârstă de 11 ani, care e interpretată de către Elle Fanning, îi face o vizită.

3. Singin’ in the Rain (1952)

Singin’ in the Rain, filmul regizat de Gene Kelly și Stanley Donen, face parte din categoria celor clasice. În această comedie muzicală, care te poartă într-o istorie pe care trebuie să o cunoști, este prezentat felul în care arătau filmele mute de la Hollywood, dar și cum a decurs trecerea de la cele mute la cele pe care le vedem în zilele noastre.

4. Maps to the Stars (2014)

Filmul Maps to the Stars a fost regizat de David Cronenberg și scris de Bruce Wagner. Pelicula urmărește povestea familiei Weiss de la Hollywood. De la urmărirea de celebrități și până la luptele cu fantomele trecutului, filmul Maps to the Stars te va face să vezi și o altă latură a acestei lumi care ne este necunoscută.

5. The Artist (2011)

The Artist e filmat în stilul unui pelicule mute. Actorul Jean Dujardin îl joacă pe starul de filme mute George Valentin. El începe să aibă sentimente față de Peppy Miller, interpretată de Bérénice Bejo, care se întâmplă să fie noua lui colegă tânără. Dacă George este nemulțumit de faptul că nu se mai bucură de celebritatea cu care era obișnuit, Peppy are un succes formidabil.

6. Hollywoodland (2006)

În Hollywoodland, Adrien Brody în joacă pe Louis Simo, detectivul din Los Angeles care trebuie să rezolve un caz important. Actorul George Reeves, cunoscut pentru rolul din serialul Adventures of Superman, interpretat de Ben Affleck, a fost găsit împușcat în casa sa. Louis Simo consideră că nu este vorba despre o sinucidere și e pe urmele adevăratului criminal.

7. Stan & Ollie (2018)

Stan Laurel și Oliver Hardy formează una dintre cele mai cunoscute perechi de actori de comedie de la Hollywood, dar cariera lor nu mai este în ascensiune. Motiv pentru care ajung la decizia să meargă într-un turneu în Marea Britanie. Dar călătoria lor nu este lipsită de tensiunile dintre ei și de alte problemele cu care se confruntă.

8. State and Main (2000)

O echipă a unui film trebuie să plece din New Hampshire din cauza localnicilor. Așa că, filmarea se mută într-un mic oraș din Vermont, acolo unde au parte de tot soiul de probleme. Din distribuția filmului State and Main fac parte nume celebre, printre care Sarah Jessica Parker, Philip Seymour Hoffman, Michael Higgins și Julia Stiles.

9. Barton Fink (1991)

Barton Fink este considerat unul dintre cele mai bune filme despre Hollywood. Pelicula îl urmărește pe un dramaturg cunoscut din New York și arată, de fapt, cum decurge procesul lui de a scrie un film. Dar, în drumul pe care îl parcurge, descoperă o imagine crudă a Hollywood-ului.

10. The Big Picture (1989)

Nick Chapman, jucat de Kevin Bacon, a absolvit o școală de film. Scurtmetrajul lui câștigă un premiu important, iar acum are impresia că își poate consolida o carieră la Hollywood. Însă, pe parcurs, află că lucrurile nu merg atât de ușor pe cât pare și că e nevoit să facă și o serie de compromisuri.

