Pălăriile care au definit podiumurile SS26

Pe podiumurile SS26, pălăriile și headpiece-urile au depășit rolul de simple accesorii. Boruri ample, forme sculpturale, voaluri și construcții spectaculoase au redefinit unele dintre cele mai memorabile look-uri ale sezonului.

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  de  Georgescu Daria
Ann Demeulemeester
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În sezonul SS26, accesoriile pentru cap au avut una dintre cele mai interesante prezențe de pe podium. Nu vorbim despre o singură tendință, ci despre felul în care designerii au folosit pălăriile, voalurile și headpiece-urile pentru a modifica proporțiile unei ținute și pentru a-i da un caracter imediat recognoscibil.

La Ann Demeulemeester, headpiece-ul alb, construit din franjuri, texturi delicate și detalii care încadrează fața, completează perfect estetica romantică și ușor dramatică a casei. Nu funcționează ca o pălărie clasică, ci ca o extensie a siluetei, continuând jocul de transparențe, dantelă și fragilitate controlată al look-ului.

Chanel merge într-o direcție decorativă, dar foarte precisă. Headpiece-ul roșu, amplu și texturat, aduce contrast unei ținute luminoase și transformă accesoriul într-un punct de atracție al look-ului. Este genul de detaliu care schimbă imediat atitudinea unei siluete aparent simple.

La Dior, pălăria capătă un rol aproape arhitectural. Forma amplă, cu boruri sculpturale, este completată de voalul negru din dantelă, într-un contrast foarte clar între rigoare și delicatețe. Accesoriul nu este doar decorativ, ci participă direct la construcția întregului look.

Issey Miyake propune o variantă mult mai grafică și mai funcțională. Viziera galben pal, cu linie curată și proporții extinse, se integrează perfect într-o siluetă tehnică, aerată, construită pe volum și monocromie. Este una dintre cele mai actuale interpretări ale headwear-ului de sezon.

La Moschino, pălăria devine obiect. Construcția rigidă, realizată din elemente care par inspirate de materiale naturale sau artizanale, are un aer ironic și teatral, exact în spiritul casei. Nu este despre eleganță clasică, ci despre umor, impact vizual și libertatea de a transforma orice obiect într-un accesoriu fashion.

Noir Kei Ninomiya duce ideea de headwear în zona instalației. Volumul negru, neregulat, aproape organic, pare construit ca o sculptură purtată, în dialog direct cu rochia texturată. Aici accesoriul nu completează ținuta, ci devine parte din arhitectura ei.

Ralph Lauren oferă una dintre cele mai elegante interpretări ale pălăriei de vară. Borurile foarte ample, în nuanțe naturale, completează o siluetă albă, relaxată și sofisticată. Este exemplul perfect de accesoriu care pare simplu, dar schimbă complet proporția și prezența unei ținute.

La Schiaparelli, pălăria are un aer dramatic și aproape sculptural, dar într-o formulă mai controlată decât la Noir Kei Ninomiya. Forma neagră, lucioasă, purtată cu un costum alb foarte construit, accentuează tensiunea dintre rigoarea croitoriei și elementul suprarealist. Este un accesoriu care nu caută să înfrumusețeze look-ul, ci să-i dea forță.

Podiumurile SS26 arată că pălăria nu mai trebuie citită doar ca accesoriu practic sau sezonier. În variante delicate, grafice, sculpturale sau dramatice, ea devine un instrument de styling cu impact imediat. Uneori schimbă proporțiile, alteori schimbă atitudinea, dar în toate aceste cazuri face ca look-ul să fie imposibil de ignorat.

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Foto: Profimedia

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