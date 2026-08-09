Tipuri de abuzuri în cuplu care nu au nicio legătură cu violența fizică

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Oare știi că sunt variante de abuzuri în cuplu sau le-ai trecut cu vederea de nenumărate ori? Ți-ai spus că așa este el, mai dur, mai dificil? Te-ai blamat zicând că ești exagerată, dramatică, sau că ceri prea mult și de fapt aștia sunt bărbații? Nu ți s-a părut nimic în neregulă până când nu ți-a semnalat cineva asta? Tu cumva erai obișnuită cu un astfel de comportament, deoarece lucrurile se petrec destul de asemănător în familia din care provii? E necesar să arătăm cu degetul aceste comportamente toxice pentru care sunt obligatorii limite cât mai ferme.

Permanentul nemulțumit

Despre unele femei se spune peiorativ că au comportamente de prințese, dar asta nu înseamnă că bărbații nu se pot purta ca niște regi. Este constant nemulțumit, ceea ce faci, zici nu e niciodată suficient. Ca și cum el are setat un standard extrem de înalt, iar tu nu ești nici măcar pe aproape și îți face o favoare imensă că e în relație cu tine. Mai mult, se comportă umilitor cu tine dând de înțeles subtil sau fățiș această lipsă de valoare din mintea lui.

Duritate extremă

Deși îi zici că te rănește modul în care prezintă lucrurile și ai nevoie de mai multă blândețe în exprimare, el continuă în aceeași manieră. Când spune că îți vrea binele și vrea să fie sincer, acea sinceritate este teribil de brutală, fără pic de empatie, ca și cum taie în carne vie. Sigur că nu faci totul perfect și e omenește să greșești, iar cei apropiați îți oferă o critică constructivă. Doar că aceasta implică blândețe, respect, fără să îți saboteze stima de sine, adică total opusul a ceea ce face partenerul.

Critica constantă

Raportul de reparare este de 5 lucruri pozitive la 1 negativ. Din păcate acest raport nu este menținut în interacțiunea voastră. Iar la el predominantă este abordarea foarte critică, pe aproape orice subiect, tocmai pentru a te minimiza. Când oferă o laudă pare nefirească și constituie excepția de la regulă. Insultele de multe ori pot însoți critica, tocmai ca o modalitate de a întări efectul lor sau de a prelua controlul discuției atunci când reacționezi și ripostezi.

Nu mai răspunde

Tratamentul tăcerii nu este ceva nou. Când se supără, nu ies lucrurile cum vrea el, nu mai vorbește cu tine zile întregi. Parcă nu te vede, nu te aude. Similar încheie conflictele cu care nu se mai simte confortabil sau nu duc în direcția dorită de el. Pur și simplu începe să te ignore sau pleacă fără să spună unde și după câtă vreme se întoarce. Dacă atitudinea aceasta te activează și mai mult, devii și mai furioasă, îți poate reproșa că ești nebună și tu reacționezi deplasat, fără să își asume responsabilitatea pentru comportamentul său. Gaslighting-ul este o formă de manipulare frecventă.

Foto: PR

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