Tipuri de abuzuri în cuplu care nu au nicio legătură cu violența fizică

Aceste abuzuri în cuplu nu implică violență, ci se desfășoară la nivel emoțional. Din păcate, pe unele le considerai chiar o normalitate.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Tipuri de abuzuri în cuplu care nu au nicio legătură cu violența fizică

Oare știi că sunt variante de abuzuri în cuplu sau le-ai trecut cu vederea de nenumărate ori? Ți-ai spus că așa este el, mai dur, mai dificil? Te-ai blamat zicând că ești exagerată, dramatică, sau că ceri prea mult și de fapt aștia sunt bărbații? Nu ți s-a părut nimic în neregulă până când nu ți-a semnalat cineva asta? Tu cumva erai obișnuită cu un astfel de comportament, deoarece lucrurile se petrec destul de asemănător în familia din care provii? E necesar să arătăm cu degetul aceste comportamente toxice pentru care sunt obligatorii limite cât mai ferme.

Permanentul nemulțumit

Despre unele femei se spune peiorativ că au comportamente de prințese, dar asta nu înseamnă că bărbații nu se pot purta ca niște regi. Este constant nemulțumit, ceea ce faci, zici nu e niciodată suficient. Ca și cum el are setat un standard extrem de înalt, iar tu nu ești nici măcar pe aproape și îți face o favoare imensă că e în relație cu tine. Mai mult, se comportă umilitor cu tine dând de înțeles subtil sau fățiș această lipsă de valoare din mintea lui.

Duritate extremă

Deși îi zici că te rănește modul în care prezintă lucrurile și ai nevoie de mai multă blândețe în exprimare, el continuă în aceeași manieră. Când spune că îți vrea binele și vrea să fie sincer, acea sinceritate este teribil de brutală, fără pic de empatie, ca și cum taie în carne vie. Sigur că nu faci totul perfect și e omenește să greșești, iar cei apropiați îți oferă o critică constructivă. Doar că aceasta implică blândețe, respect, fără să îți saboteze stima de sine, adică total opusul a ceea ce face partenerul.

Critica constantă

Raportul de reparare este de 5 lucruri pozitive la 1 negativ. Din păcate acest raport nu este menținut în interacțiunea voastră. Iar la el predominantă este abordarea foarte critică, pe aproape orice subiect, tocmai pentru a te minimiza. Când oferă o laudă pare nefirească și constituie excepția de la regulă. Insultele de multe ori pot însoți critica, tocmai ca o modalitate de a întări efectul lor sau de a prelua controlul discuției atunci când reacționezi și ripostezi.

Nu mai răspunde

Tratamentul tăcerii nu este ceva nou. Când se supără, nu ies lucrurile cum vrea el, nu mai vorbește cu tine zile întregi. Parcă nu te vede, nu te aude. Similar încheie conflictele cu care nu se mai simte confortabil sau nu duc în direcția dorită de el. Pur și simplu începe să te ignore sau pleacă fără să spună unde și după câtă vreme se întoarce. Dacă atitudinea aceasta te activează și mai mult, devii și mai furioasă, îți poate reproșa că ești nebună și tu reacționezi deplasat, fără să își asume responsabilitatea pentru comportamentul său. Gaslighting-ul este o formă de manipulare frecventă.

Citește și:
Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți
Lifestyle
Cum îți poți influența singură (pozitiv sau negativ) ideea de fericire în cuplu până la adânci bătrâneți
Filme și seriale de neratat în luna august 2026 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna august 2026 pe SkyShowtime
Ești la început de relație și nu vrei să te atașezi foarte repede? Cum reușești asta și de ce e o autosabotare
Lifestyle
Ești la început de relație și nu vrei să te atașezi foarte repede? Cum reușești asta și de ce e o autosabotare
Ploiești, capitala artei urbane? Ediția aniversară Artown NOW #5, revine anul acesta la Ploiești între 18 septembrie și 4 octombrie
Lifestyle
Ploiești, capitala artei urbane? Ediția aniversară Artown NOW #5, revine anul acesta la Ploiești între 18 septembrie și 4 octombrie
Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul
Lifestyle
Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul
Ești o persoană foarte geloasă și ai o relație la distanță? Cum să te reglezi emoțional
Lifestyle
Ești o persoană foarte geloasă și ai o relație la distanță? Cum să te reglezi emoțional
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme
Nelu Vlad, solistul trupei Azur, nevoit să își vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el: „Timpul nu îmi mai permite”
Nelu Vlad, solistul trupei Azur, nevoit să își vândă terenul din Băile Tușnad. Cât cere pe el: „Timpul nu îmi mai permite”
Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său
Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său
Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu”
Paula Chirilă, declarația de dragoste care îți taie răsuflarea! Ce i-a transmis logodnicului ei: „Locul meu preferat ești tu”
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Controlul face parte din stilul tău relațional? De ce ar putea fi o mare problemă
Controlul face parte din stilul tău relațional? De ce ar putea fi o mare problemă
Lifestyle

Controlul este despre încercarea de a schimba, gestiona sau dirija comportamentul celuilalt. Iar o relație matură nu se bazează pe asta.

+ Mai multe
9 filme de neratat în luna august 2026 în cinematografe
9 filme de neratat în luna august 2026 în cinematografe
Lifestyle

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

+ Mai multe
Ringier România își stabilește direcția pentru viitor: o structură de conducere concentrată în jurul unităților de business Media și Collectibles
Ringier România își stabilește direcția pentru viitor: o structură de conducere concentrată în jurul unităților de business Media și Collectibles
Lifestyle

Ringier își reorganizează structura operațională din România în jurul a două unități de business puternice și dedicate: Media și Collectibles.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC