Fashion trend: Puterea culorilor

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Se poate spune că designerii au exagerat (în sens pozitiv), în acest sezon și au folosit tonuri extrem de puternice pentru a celebra vara!

Galben, verde, albastru

Galbenul și verdele te duc mereu cu gândul la ceva copilăresc, la ceva ce vrei să experimentezi, iar dacă mai adaugi și o tușă de albastru, garderoba ta de vară te va face să zâmbești!

Mov, roz, turcoaz

Culorile care te duc cu gândul la ținutele elaborate ale păpușilor Barbie sunt din nou în atenția designerilor în acest sezon. La Loewe sau Moschino le vei găsi combinate într-un mod extrem de creativ.

Foto: Profimedia

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