Ce să păstrezi și toamna din garderoba de vară, cum să combini și să accesorizezi?

Garderoba de vară poate fi cheia tranziției de succes către cea pentru sezonul următor. Cu puțin layering, câteva accesorii și o pereche de cizme, rochia ta de vară poate deveni elementul central al unui outfit de toamnă.

Păstrarea articolele vestimentare din garderoba de vară are avantaje și pentru tine, dar și pentru mediu. În primul rând, economisești bani și adopți un stil de viață mai sustenabil. În plus, o astfel de strategie conferă continuitate stilului tău și te ajută să-ți exersezi creativitatea, pentru a crea ținute originale cu hainele pe care le ai deja. Iată câteva sfaturi care te pot convinge să renunți la ideea că fiecare sezon începe cu o sesiune de shopping.

Când mă gândesc la toamnă, primul articol vestimentar care îmi vine în minte sunt jachetele. Există o mulțime de variante care să meargă peste tricourile și topurile din garderoba de vară. Un sacou supradimensionat se potrivește la orice – blugi, rochii, fuste, pantaloni scurți. Geaca din denim cred că este nelipsită din garderoba oricui, iar jachetele din piele sunt perfecte pentru un look edgy. Un trenci impermeabil cu cizme până la genunchi te protejează de vremea rece. Dar să nu uităm și de trenciurile cropped, pentru un look mai relaxat decât cel clasic.

Poate te-ai plictisit să tot auzi asta, dar layering-ul te poate salva de fiecare dată. Fie că e vorba de un outfit monoton sau de o ținută în dezacord cu vremea de afară, combinarea mai multor piese cu materiale și culori diferite este soluția.

Nu trebuie să-ți iei adio de la rochii, fuste și pantaloni din in, deoarece toate aceste piese pot fi completate de un pulover sau de un cardigan. O rochie fără mâneci poate fi purtată peste o bluză simplă, o maletă sau chiar și peste o cămașă. Iar fustele mini sau pantalonii scurți, asortați cu dresuri și cu o pereche de cizme sau bocanci, se transformă rapid în piese de toamnă.

La capitolul încălțăminte, poți continua să porți sandale sau balerini, dacă outfit-ul este echilibrat în partea de sus. Dacă vrei, însă, să optezi pentru variante mai potrivite temperaturilor scăzute, poți alege o pereche de loafers și să adaugi niște șosete lungi. Ghetele Chelsea și UGG-urile reprezintă alegeri practice, dar și versatile – se potrivesc atât cu pantaloni largi, cât și cu rochii.

Culorile neutre, precum negru, maro sau bej, sunt ușor de integrat în orice sezon, dar toamna este momentul ideal să încerci și altceva. Tonurile de gri, burgundy, muștar sau verde pădure oferă un aer tomnatic oricărei ținute. Nu evita contrastele, deoarece ele pot deveni exact acel detaliu care transformă un outfit simplu în unul interesant. Poți încerca să combini o fustă albă cu un pulover roșu bordeaux, în stilul Victoria Beckham.

Accesoriile sunt la fel de importante în orice anotimp. Eșarfele de mătase, purtate vara pe cap în stil retro ca accesoriu pentru plajă, se pot reinterpreta și în alte moduri, la fel de stylish. Pot fi legate elegant în jurul gâtului, pentru un look clasic, dar și purtate în talie în locul unei curele, așa cum le integrează Alexa Chung în ținutele sale. Gențile din piele întoarsă par să fie favoritele indiferent de sezon, datorită aspectului lor elegant. O astfel de geantă în nuanțe pământii se poate asorta ușor cu orice look, textura sa oferind un contrast plăcut lângă alte piese din denim sau tricot.

De Alexandra Florian

Foto: Instagram

