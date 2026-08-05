9 filme de neratat în luna august 2026 în cinematografe

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Iată ce filme poți vedea în luna august 2026 în cinematografe.

The Dog Stars

Bazat pe romanul bestseller semnat de Peter Heller, „Constelația câinelui”, noul thriller epic regizat de Ridley Scott, este plasat într-o lume în care supraviețuirea este un instinct, dar umanitatea rămâne o alegere. Filmul spune povestea lui Hig, un tânăr pilot care a supraviețuit epidemiei în care un virus devastator a decimat omenirea, însă și-a pierdut soția în timpul tragediei care a schimbat pentru totdeauna lumea. Alături de Bangley, un supraviețuitor cu pregătire militară, Hig și-a construit un refugiu eficient, dar izolat, într-o lume post-apocaliptică nemiloasă.Sfârșitul lumii a fost doar începutul. Puținii supraviețuitori rămași trebuie să facă față unor grupuri de prădători nomazi, cunoscuți sub numele de Reapers. Totul se schimbă atunci când un misterios semnal radio îl determină pe Hig să pornească într-o călătorie spre necunoscut, în căutarea speranței și a umanității în care continuă să creadă. Margaret Qualley, Guy Pearce, Josh Brolin, Jacob Elordi fac parte din distribuție.

Premiera: 28 august 2026

The End of Oak Street

După ce un eveniment cosmic misterios smulge Strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu, familia Platt descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună, în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Christian Convery, Maisy Stella fac parte din distribuție. Citește și despre alte filme SF, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 14 august 2026

One Night Only

Proaspăt părăsit, Owen, și romantica incurabilă Allie par să fie singurii oameni singuri din oraș care își doresc mai mult decât o aventură de o noapte. Între ei se aprinde imediat o scânteie, însă unele încurcături și întâmplări neprevăzute îi țin departe unul de celălalt. În timp ce aleargă prin oraș, când unul spre celălalt, când în direcții opuse, s-ar putea să descopere că ceea ce își doresc cel mai mult este mai aproape decât cred. Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Molly Ringwald, Julia Fox fac parte din distribuția acestei comedii romantice.

Premiera: 28 august 2026

Ice Cream Man

Recunoscut drept un vizionar al producțiilor horror, cu un portofoliu important de filme sângeroase marcante pentru fanii genului, regizorul Eli Roth revine pe marile ecrane cu „Omul cu îngheţata mortală”, o poveste originală plină de fiori. Mintea întortocheată a lui Roth dă viață unui personaj fără egal: vânzătorul de înghețată ale cărui delicii culinare declanșează o foame insațiabilă în copiii care le consumă. Cu fiecare cupă dulce, copiii cândva inocenți se transformă în măcelari grotesci, cu privirea ațintită asupra adulților.

Premiera: 7 august 2026

The Carpenter’s Son

În Egiptul aflat sub dominația romană, Iosif (Nicolas Cage), Maria (FKA Twigs) și fiul lor adolescent, Iisus (Noah Jupe), trăiesc de ani buni în umbră, încercând să se ferească de pericole și urmându-și credința. O oprire într-un sat izolat schimbă însă echilibrul fragil al familiei, când un copil misterios începe să-l ispitească pe tânărul Iisus spre un drum al tentației și al sfidării regulilor impuse de tatăl său. Pe măsură ce influența noului prieten devine tot mai puternică, în jurul lui Iisus încep să se petreacă lucruri stranii și violente. Băiatul este bântuit de viziuni tulburătoare, iar Iosif înțelege că o forță întunecată se află în spatele acestor evenimente.

Premiera: 14 august 2026

Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass

Zoey Deutch este Gail Daughtry, o coafeză dintr-un oraș mic, logodită cu Tom, iubitul ei din liceu, care îi este foarte devotat. Dar viața ei liniștită e dată peste cap când o excursie la o lansare de carte îl determină pe Tom să o întâlnească… și să facă sex cu „o mică celebritate”. Din distribuția acestei comedii mai fac parte Jon Hamm, Thomas Lennon, John Slattery, Richard Kind.

Premiera: 14 august 2026

Spa Weekend

WEEKEND LA SPA spune povestea a trei prietene din copilărie, Jane, Coco și Sophie, care pleacă într-un weekend de lux la spa, în căutarea unei binemeritate doze de răsfăț. Însă, când își face apariția Mel, prietena lor care dă mereu totul peste cap, relaxarea se transformă rapid într-un haos plin de situații hilare. Yasmin Kassim, Anna Faris, Isla Fisher, Leslie Mann, Adam Demos fac parte din distribuția acestei comedii. Descoperă și care sunt comediile cu distribuții impresionante, pe care merită să le urmărești.

Premiera: 21 august 2026

Mutiny

Jason Statham, Annabelle Wallis, Jason Wong, Ben Cartwright fac parte din distribuția acestui film de acțiune. După ce șeful său, un miliardar din industrie, este ucis chiar sub ochii lui, lui Cole Reed i se înscenează crima, iar acesta este nevoit să fugă în timp ce încearcă să descopere o conspirație internațională.

Premiera: 28 august 2026

PAW Patrol: The Dino Movie

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară. Un film de animație, perfect pentru cei mici, dar și pentru adulți! Vezi și alte filme de animație, care merită din plin atenția ta.

Premiera: 21 august 2026

Foto: PR

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