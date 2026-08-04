Noi detalii despre starea de sănătate a actriței Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă. Cum se simte acum, după aproape patru luni de spitalizare

Christina Applegate a fost externată după aproape patru luni de spitalizare, însă motivul internării nu a fost făcut public.

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  de  ELLE
Noi detalii despre starea de sănătate a actriței Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă. Cum se simte acum, după aproape patru luni de spitalizare

Christina Applegate a fost externată din spital după aproape patru luni de la internarea sa, care a avut loc la sfârșitul lunii martie. Potrivit TMZ, actrița s-a întors acasă și se recuperează bine, după o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate.

Până în prezent, nu a fost confirmat motivul exact al internării. Reprezentanții actriței nu au oferit detalii suplimentare, iar la momentul internării au refuzat să comenteze tratamentele medicale pe care aceasta le urma.

„Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complicate, despre care a vorbit întotdeauna cu o sinceritate remarcabilă”, a transmis atunci reprezentantul vedetei pentru Page Six.

Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit în 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o afecțiune autoimună care afectează creierul și măduva spinării și care poate provoca, printre altele, amorțeală, slăbiciune, dificultăți de mers și tulburări de vedere.

Christina Applegate, primele declarații după internare

La câteva zile după internare, Christina Applegate a oferit primele declarații și transmis un mesaj pe rețelele de socializare, pentru a-și ține fanii la curent cu starea sa de sănătate.

„Vă mulțumesc pentru valul de dragoste și urările de bine. Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin tot mai puternică și mă simt tot mai bine în fiecare zi. Îmi iau un moment pentru a mă concentra asupra sănătății mele, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus”, a transmis actrița.

Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre boala sa

Într-un interviu acordat revistei People, publicat în luna februarie, actrița cunoscută din Married… with Children a dezvăluit că este nevoită să petreacă mult timp la pat din cauza durerilor persistente provocate de scleroza multiplă. Ea a povestit că încearcă în continuare să o ducă pe fiica sa, Sadie, la școală și la activitățile ei, chiar dacă acest lucru presupune un efort considerabil.

„Vreau să o duc; este lucrul meu preferat de făcut. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi două”, a spus actrița. „Îmi spun: ‘Du-o în siguranță acolo și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat.’ Și asta fac”.

Actrița a mărturisit că faptul că petrece atât de mult timp în camera sa a făcut-o să vorbească mai deschis despre propria viață.

„Viața mea nu este aranjată perfect”, a spus ea. „Viețile oamenilor, scuzați expresia, uneori sunt al naibii de grele. Așa că încerc să fiu cât se poate de sinceră și autentică”.

În aceeași perioadă, ea a publicat și un mesaj pe platforma X.

„A fost un drum dificil. Dar, după cum știm cu toții, drumul continuă. Cu excepția cazului în care vreun nemernic îl blochează”, a scris actrița.

Detalii despre diagnosticul primit de actriță

De când a făcut public diagnosticul de scleroză multiplă, vedeta din Dead to Me le-a oferit periodic fanilor actualizări despre starea sa de sănătate. În august anul trecut, ea a dezvăluit în podcastul său, MeSsy Podcast, că a fost internată în spital din cauza unor dureri intense și că a fost diagnosticată cu o infecție renală.

În aceeași perioadă, Christina Applegate a vorbit și despre impactul bolii asupra fiicei sale, mărturisind că aceasta a fost profund afectată.

„O văd cum se uită la mine când sunt în pat și nu mă pot mișca prea bine sau când vreau să merg să-i spun noapte bună în camera ei, dar nu reușesc să ajung pe hol pentru că, în ziua aceea, picioarele nu mă ascultă”, a spus ea în podcast. „În acest moment abia pot ajunge până la baie, este groaznic, dar asta e realitatea”.

Actrița din Bad Moms a explicat că, pentru Sadie, este ca și cum „și-ar fi pierdut mama pe care o avea”, descriindu-se pe sine, înainte de diagnostic, drept „sănătoasă, alergătoare, pasionată de antrenamente pe Peloton și dansatoare”.

Cu toate acestea, adolescenta îi este un sprijin constant. Applegate a povestit că fiica sa o ajută atunci când ies împreună în public și îi este alături inclusiv atunci când folosește bastonul pentru a se deplasa.

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Foto: Getty

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