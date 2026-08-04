Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță după aniversarea nunții. Ce a surprins modelul în camera de hotel

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță alături de fiul lor, Tiago, după ce au aniversat trei ani de la nuntă. Modelul a surprins un moment amuzant în camera de hotel.

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  de  ELLE.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în vacanța de familie (1)
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Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat într-o vacanță alături de fiul lor, Tiago, la scurt timp după ce au sărbătorit trei ani de la cununia religioasă. Familia s-a cazat într-un resort de lux, iar modelul le-a arătat urmăritorilor câteva imagini din camera de hotel.

Cum arată camera în care s-a cazat familia lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a publicat pe rețelele de socializare un scurt tur al apartamentului în care sunt cazați. Spațiul este amenajat în tonuri calde de bej și maro, cu finisaje din lemn și un dressing generos. Unul dintre elementele care atrag atenția se află în baie. Cada a fost amplasată în dreptul unui perete din sticlă, prin care se vede direct dormitorul și patul king-size. Designul modern și compartimentarea neobișnuită oferă camerei un aspect sofisticat.

Nici priveliștea de la balcon nu a trecut neobservată. Apartamentul are vedere spre piscinele resortului și spre mare. Gabriela Prisăcariu nu a precizat destinația aleasă, însă melodia folosită în videoclip i-a făcut pe unii dintre urmăritori să creadă că familia s-ar afla în Turcia.

În timpul filmării, modelul a surprins și un moment amuzant. Dani Oțil și Tiago apar pentru câteva secunde întinși pe podea, cel mai probabil încercând să nu intre în cadrul pregătit de Gabriela. Momentul spontan a arătat însă atmosfera relaxată din vacanța celor trei.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au sărbătorit trei ani de la nuntă

Escapada vine la doar câteva zile după aniversarea a trei ani de la cununia religioasă a cuplului. Pentru a marca momentul, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au organizat un eveniment restrâns, la care au participat membrii familiei și prietenii apropiați.

Prezentatorul de televiziune și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc și au împreună un fiu, Tiago, în vârstă de patru ani. De această dată, cei doi au ales să transforme vacanța aniversară într-o experiență pentru întreaga familie.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin din Capitală. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

Cu ocazia aniversării, Gabriela Prisăcariu a postat mai multe imagini emoționante pe Instagram, prin care a sărbătorit trei ani de la nuntă.

„A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat. Fără dorința de a impresiona pe cineva și fără grija lui ‘ce o să zică lumea’. Am ales să ne bucurăm de fiecare clipă, iar asta a făcut ca totul să fie… divin.
Noi și familia noastră. O zi plină de iubire, de emoții sincere și de amintiri care vor rămâne cu noi o viață întreagă.
Nu am pus melodia la postare pentru că trebuie să ajungeți până la ultimul filmuleț din carusel… Acolo se simte cel mai bine cine suntem noi.
La mulți ani nouă! Happy anniversary!”, a scris Gabriela pe social media.

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Foto: Instagram

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