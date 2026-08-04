Thylane Blondeau, detalii despre spectaculoasa ei rochie de mireasă. A fost realizată din 30 de metri de dantelă

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Thylane Blondeau a dezvăluit, în sfârșit, cum a fost creată rochia sa de mireasă Miu Miu, după ce s-a căsătorit luna trecută cu DJ-ul Ben Attal. Modelul, desemnat de Vogue Enfants drept „cea mai frumoasă fată din lume”, a purtat la nuntă o rochie din dantelă, cu croială tip sirenă. Evenimentul a avut loc la Château Diter, o proprietate evaluată la 64 de milioane de dolari, situată în sudul Franței.

Luni, Thylane a publicat pe Instagram mai multe imagini din culisele realizării ținutei și a mărturisit că a purta o creație a brandului a reprezentat un „vis” pe care îl avea de foarte mult timp. Modelul a dezvăluit că rochia realizată special pentru ea a necesitat 240 de ore de lucru și peste 30 de metri de dantelă franțuzească.

Miu Miu este linia mai spontană și mai nonconformistă asociată casei Prada. Brandul aparține în totalitate Prada Group și a fost fondat de creatoarea Miuccia Prada.

„Cel mai îndrăzneț vis al meu. Nu mi-am imaginat niciodată că, într-o zi, voi purta rochia de mireasă la care am visat, creată special pentru mine de @miumiu. Realizată din peste 30 de metri de dantelă franțuzească și necesitând 240 de ore de lucru manual, fiecare detaliu a fost conceput cu o grijă și o măiestrie extraordinare. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut ca acest vis să devină realitate. Sunt mai mult decât recunoscătoare. Am început să lucrez cu Miu Miu când aveam 16 ani și nu mi-aș fi putut imagina niciodată că, peste ani, vor crea rochia pe care urma să o port într-una dintre cele mai importante zile din viața mea. Este o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna. Vă mulțumesc din adâncul inimii”, a scris Thylane.

Locul ales pentru nuntă îi aparține milionarului britanic Patrick Diter. Proprietatea în stil toscan se întinde pe aproximativ 6,9 hectare în Grasse și dispune de 18 apartamente, două heliporturi, piscine cu apă sărată, grădini italiene atent amenajate, un claustru medieval și o cramă destinată degustărilor de vin. Închirierea domeniului pentru o nuntă pornește de la 17.000 de lire sterline. Totuși, după adăugarea decorațiunilor și a serviciilor suplimentare, costul total poate fi considerabil mai mare.

În luna iunie, Thylane a dezvăluit că ea și Ben își oficializaseră deja căsătoria civilă. Pentru acea ceremonie, modelul a purtat o rochie couture creată special de Eva Bouskila. Fotografiile realizate în ziua cununiei îi surprind pe cei doi zâmbind în timp ce merg ținându-se de mână. Ceremonia civilă a avut loc la primăria arondismentului 16 din Paris.

Cei doi, care formează un cuplu din 2020, s-au căsătorit la numai trei luni după ce și-au anunțat logodna. La intrarea în clădire, Thylane purta un buchet de cale albe și îl ținea de mână pe Ben.

Modelul și-a confirmat logodna cu Ben după ce acesta a cerut-o în căsătorie în timpul unei călătorii romantice în Grecia. Thylane Blondeau și Ben Attal au început să se întâlnească în 2020, la puțin peste un an după ce modelul a încheiat relația cu DJ-ul francez Milane Meritte.

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau și-a început cariera în modă la o vârstă foarte fragedă. La numai patru ani, a defilat pentru Jean Paul Gaultier, iar la zece ani a devenit cel mai tânăr model care a pozat pentru Vogue Paris. Thylane a devenit cunoscută la nivel internațional în 2006, când avea cinci ani, după ce Vogue Enfants a numit-o „cea mai frumoasă fată din lume”. Modelul a primit această titulatură de două ori. La 12 ani după prima distincție, Thylane a ocupat din nou primul loc în clasamentul anual realizat de TC Candler în 2018.

foto: Getty Images

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