Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu Ben Attal. Primele imagini de la ceremonie

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Modelul francez Thylane Blondeau s-a căsătorit cu partenerul său, Ben Attal, în cadrul unei ceremonii organizate la Paris, la doar trei luni după ce cei doi și-au anunțat logodna.

Cunoscută încă din copilărie drept „cea mai frumoasă fată din lume”, titlu primit din partea Vogue Enfants, Thylane a ales pentru ziua nunții o rochie albă cu o croială minimalistă, completată de o capă elegantă. Și-a purtat părul prins într-un coc clasic și a optat pentru un machiaj discret.

La rândul său, Ben Attal a ales un costum bleumarin, purtat cu o cămașă albă. Cei doi și-au făcut apariția la ceremonie într-un Porsche 356 Speedster.

Thylane Blondeau și Ben Attal s-au logodit în urmă cu câteva luni, în timpul unei vacanțe în Grecia. Modelul a făcut publică vestea pe rețelele de socializare, unde a publicat imagini cu decorul spectaculos ales pentru cererea în căsătorie, dar și fotografii cu impresionantul inel cu diamant.

„Am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna”, a scris atunci Thylane în descrierea imaginilor.

Momentul a fost atent pregătit de Ben, care a decorat locul cu petale de trandafiri roșii și a ales un cadru cu vedere panoramică spre Marea Egee. Cei doi și-au prelungit apoi vacanța la Four Seasons Astir Palace Hotel.

Relația dintre Thylane Blondeau și Ben Attal durează de câțiva ani, iar cei doi au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, făcând rareori declarații publice despre viața lor personală.

Cariera modelului a început la doar patru ani

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau și a creatoarei de modă Veronika Loubry, Thylane a intrat în lumea modei la o vârstă la care majoritatea copiilor abia încep grădinița. La doar patru ani a defilat pentru Jean Paul Gaultier, iar șase ani mai târziu a devenit cel mai tânăr model care a pozat pentru Vogue Paris.

Faima internațională a venit încă din copilărie, când Vogue Enfants a numit-o „cea mai frumoasă fată din lume”, titulatură care avea să o urmărească ani la rând. În 2018, ea a revenit în atenția publicului după ce a ocupat primul loc în clasamentul anual realizat de TC Candler.

Nu toate momentele carierei sale au fost lipsite de controverse. Editorialul realizat pentru Vogue Paris în 2010, în care Thylane apărea machiată și îmbrăcată într-o manieră considerată prea matură pentru vârsta ei, a stârnit numeroase critici. Mama sa, Veronika Loubry, a apărat însă ședința foto, declarând la vremea respectivă că singurul lucru care o surprinde era valoarea colierului purtat de fiica ei.

Thylane și-a continuat cariera în modă, defilând de-a lungul timpului pentru Dolce & Gabbana. De asemenea, a devenit ambasador L’Oréal și imaginea unui parfum semnat de Lolita Lempicka. Totodată, a apărut în campanii alături de nume precum Zendaya, Lucky Blue Smith și Presley Gerber.

În 2020, modelul și-a lansat propriul brand vestimentar, No Smile.

Declarații oneste despre standardele de frumusețe

De-a lungul timpului, Thylane Blondeau a vorbit deschis despre presiunea resimțită în industria modei și despre faptul că nu este dispusă să își schimbe corpul pentru a corespunde unor standarde extreme.

Modelul a declarat că nu intenționează să urmeze diete drastice doar pentru a obține anumite contracte și că preferă să rămână fidelă propriului stil de viață.

„Nu vreau să fiu foarte slabă. Dacă cineva spune că nu sunt suficient de slabă pentru o prezentare, atunci pur și simplu nu voi participa. Dacă vreau să mănânc, voi mânca. Mănânc burgeri și nu voi schimba niciodată asta”, spunea ea într-un interviu.

Foto: Instagram

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