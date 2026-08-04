Keith Urban, devastat de apropierea dintre Nicole Kidman și Michael Reinstein? Cum a reacționat fostul soț al actriței

Keith Urban ar trece din nou prin durerea despărțirii, după ce Nicole Kidman a fost surprinsă în ipostaze apropiate alături de Michael Reinstein.

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  de  ELLE.ro
Keith Urban, devastat de apropierea dintre Nicole Kidman și Michael Reinstein? Cum a reacționat fostul soț al actriței

 Nicole Kidman s-a bucurat recent de o vacanță în Italia, unde a fost fotografiată în compania omului de afaceri Michael Reinstein. Actrița și Reinstein au petrecut timp la piscina hotelului Belmond Splendido din Portofino, unde au fost văzuți savurând Aperol Spritz.

Între timp, Keith Urban ar fi „complet devastat” după ce fosta sa soție, Nicole Kidman, a fost surprinsă în ipostaze apropiate alături de Michael Reinstein.

„Până acum, ușa fusese complet închisă în ceea ce privește relația lui cu Nicole. Dar el încă mai spera că ar putea exista o șansă de împăcare. Este complet devastat și trece din nou prin acel sentiment profund de pierdere.”, a declarat o sursă pentru publicația australiană New Idea.

Sursa a susținut că faptul că Nicole Kidman pare să fi mers mai departe l-ar fi determinat pe interpretul de muzică country să se gândească la propriul viitor sentimental.

„Faptul că Nicole pare să fi mers mai departe îi permite și lui să facă același lucru. Să nu vă surprindă dacă Keith își va face apariția cu o nouă parteneră, într-o relație din dorința de revanșă. Știe că trebuie să meargă mai departe.”, a afirmat persoana respectivă.

Nicole Kidman a fost surprinsă luna trecută, în Italia, în ipostaze apropiate alături de Michael Reinstein, investitor în domeniul capitalului privat. În fotografiile apărute online, cei doi apar stând foarte aproape unul de celălalt și discutând în fața hotelului din Portofino în care era cazată actrița din „Big Little Lies”.

Reinstein a fondat în 2013 Regent, o companie globală de investiții private, în cadrul căreia ocupă funcțiile de președinte și director de investiții.

În septembrie 2025, Nicole Kidman a depus actele de divorț de Keith Urban, la aproape două decenii după ce s-au căsătorit. Fostul cuplu, care are două fiice, Sunday, în vârstă de 18 ani, și Faith, de 15 ani, a finalizat divorțul în luna ianuarie. În aceeași lună, Keith Urban a fost asociat pe plan sentimental cu interpreta de muzică country Karley Scott Collins. Aceasta a intervenit însă public și a negat zvonurile potrivit cărora ar avea o relație cu artistul.

După separarea inițială de Nicole Kidman, Urban a fost asociat și cu chitarista sa, Maggie Baugh. Informațiile despre o posibilă poveste de dragoste au fost respinse de un prieten, care a declarat că afirmațiile sunt „complet neadevărate”.

Nicole Kidman și Keith Urban par să fi rămas în relații bune după despărțire. În luna iunie, câștigătoarea Globului de Aur i-a adus un omagiu fostului soț cu ocazia Zilei Tatălui, publicând o fotografie alb-negru în care Urban le ținea în brațe pe cele două fiice ale lor pe vremea când acestea erau mici. Tot în luna iunie, muzicianul i-a transmis public lui Nicole Kidman un mesaj de „La mulți ani!”.

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foto: Getty Images

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