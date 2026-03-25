Cum s-a schimbat viața lui Keith Urban după divorțul de Nicole Kidman. Cariera artistului, în declin

Keith Urban a acceptat un nou job modest, în timp ce încearcă să se adapteze la viața de bărbat singur după despărțirea de Nicole Kidman. Artistul country, născut în Noua Zeelandă și în vârstă de 58 de ani, a susținut recent un concert pe vasul de croazieră Top Shelf Country Cruise, care se îndrepta spre Bahamas, în fața unui public de puțin peste 1.000 de persoane.

Compania americană de croaziere colaborează frecvent cu artiști cunoscuți din muzica country, printre care Riley Green, Chris Young și Lauren Alaina, care cântă pentru pasageri în schimbul onorariului și al cazării. Surse apropiate susțin însă că Urban, obișnuit să concerteze pe arene mult mai mari, nu a fost prea încântat de această experiență.

„Este genul de concert pe care Keith l-ar fi refuzat în perioada în care era căsătorit cu Nicole Kidman”, a declarat un apropiat pentru publicația New Idea.

Decizia a ridicat și semne de întrebare privind situația sa financiară, în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, averea sa a fost estimată la peste 100 de milioane de dolari. Deși el și Nicole, tot de 58 de ani, au ajuns la un acord de divorț care nu include plata unei pensii alimentare sau de întreținere, separarea ar fi fost costisitoare pentru ambii.

„Când sunt implicați atât de mulți bani într-un divorț, costurile avocaților sunt uriașe, indiferent de rezultat”, a mai spus sursa.

Aceeași sursă a adăugat că, dincolo de câștiguri, noul job îl ajută pe artist să rămână ocupat: „Croazierele nu sunt neapărat visul oricărui artist, dar îți asigură venituri și îi oferă lui Keith un scop. Încearcă să-și ocupe timpul după finalizarea divorțului.”

Nu există informații exacte despre onorariul său, însă un artist de talia lui ar putea câștiga ușor sume de ordinul sutelor de mii de dolari, mai ales în condițiile în care biletele pentru o croazieră de șapte zile costă între 6.700 și 19.000 de dolari.

„Încearcă să privească lucrurile pozitiv, dar este o schimbare majoră să cânți pe un vas de croazieră după ce anul trecut ai avut turnee sold-out”, a mai spus sursa. „Cu toate acestea, Keith este hotărât să continue să muncească și să pregătească, alături de noua sa echipă de management, proiecte importante pentru a doua parte a anului.”

Cum s-a schimbat viața lui Nicole Kidman după despărțire

Între timp, apropiații susțin că, în timp ce familia și prietenii o sprijină pe Nicole după despărțire, artistul pare să îmbrățișeze viața de burlac.

Potrivit publicației Womans Day, Keith duce în prezent o viață „solitară” în Nashville, atunci când nu își petrece timpul cu fiicele sale, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (15 ani).

Aceeași sursă susține că artistul ar fi rupt legăturile cu persoanele asociate fostei sale vieți alături de Nicole.

„Acum trăiește o viață complet desprinsă de trecutul său”, a declarat sursa.

Conform acordului de divorț, finalizat în ianuarie, Nicole Kidman a obținut cea mai mare parte a custodiei copiilor. Actrița va petrece aproximativ 306 zile pe an alături de fiicele lor, în timp ce Keith va avea 59 de zile.

Ultima apariție publică a lui Keith alături de fiicele sale datează din decembrie 2024.

Foto: Arhiva ELLE

