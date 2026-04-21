Christina Applegate, primele declarații după ce a fost internată în spital pe fondul luptei cu scleroza multiplă. Ce a precizat actrița

Actrița a adresat un mesaj pe rețelele de socializare, dorind să își țină la curent fanii cu privire la starea ei de sănătate.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Christina Applegate se confruntă cu probleme de sănătate, cel mai probabil cauzate de boala cu care a fost diagnosticată în urmă cu mai mulți ani.

Christina Applegate, primele declarații după ce a fost internată

Christina Applegate a declarat că se simte din ce în ce mai bine, cu fiecare zi, ca urmare a spitalizării recente.

„Vă mulțumesc pentru valul de dragoste și urările de bine. Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin tot mai puternică și mai bine în fiecare zi. Îmi iau un moment pentru a mă concentra pe sănătatea mea, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus.”, a precizat ea.

Applegate, în vârstă de 54 de ani, a sugerat că s-a întors acasă, ea însoțindu-și declarația cu o fotografie a unei cești de cafea și noua ei carte autobiografică, „You With the Sad Eyes.”

Christina Applegate, internată în spital

Christina Applegate ar fi fost internată într-un spital din Los Angeles, potrivit unui raport al TMZ de săptămâna trecută. Actrița, în vârstă de 54 de ani, care se luptă cu scleroza multiplă încă din 2021, ar fi fost internată la sfârșitul lunii martie, potrivit publicației.

Nu este clar dacă presupusa sa spitalizare are legătură cu această afecțiune.

„Nu am niciun comentariu despre dacă ea se află în spital sau care sunt tratamentele sale medicale. Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complicate despre care a vorbit deschis, lucru demonstrat în memoriile sale și în podcastul ei.”, a declarat un reprezentant al lui Applegate.

Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre boala sa

Fosta actriță din Married… with Children a dezvăluit că este imobilizată la pat din cauza durerilor persistente, în timp ce continuă lupta cu scleroza multiplă, într-un interviu pentru People, publicat în luna februarie, explicând că încearcă în continuare să o ducă pe fiica ei, Sadie, la școală și la diverse activități, deși impactul este foarte greu.

„Vreau să o duc; este lucrul meu preferat de făcut. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi două”, a spus actrița. „Îmi spun: Du-o în siguranță acolo și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat. Și asta fac.”

Actrița, în vârstă de 54 de ani, a mărturisit atunci că faptul că este limitată la camera ei a făcut-o mai directă și mai sinceră în felul în care vorbește despre viața sa.

„Viața mea nu este aranjată perfect”, a spus ea. „Viețile oamenilor, scuzați expresia, uneori sunt al naibii de grele. Așa că încerc să fiu cât se poate de sinceră și autentică.”

Autoarea volumului „You With Sad Eyes” are o fiică de 15 ani împreună cu soțul ei, Martyn LeNoble. Christina Applegate a anunțat în august 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală care provoacă slăbiciune musculară, amorțeală, dificultăți de mers și probleme de vedere.

„A fost un drum dificil. Dar, după cum știm cu toții, drumul continuă. Cu excepția cazului în care vreun nemernic îl blochează”, a scris ea atunci pe platforma X.

Detalii despre diagnosticul primit de actriță

De atunci, vedeta din Dead to Me le-a oferit periodic fanilor actualizări despre starea sa de sănătate, care pare să se deterioreze de la an la an. În august anul trecut, ea a dezvăluit că a fost internată în spital din cauza unor dureri intense. La acel moment, actrița le-a spus ascultătorilor podcastului său „MeSsy Podcast” că țipa de durere și că a fost diagnosticată cu o infecție renală.

În aceeași perioadă, Christina Applegate a vorbit și despre impactul bolii asupra fiicei sale, mărturisind că aceasta a fost profund afectată.

„O văd cum se uită la mine când sunt în pat și nu mă pot mișca prea bine sau când vreau să merg să-i spun noapte bună în camera ei, dar nu reușesc să ajung pe hol pentru că, în ziua aceea, picioarele nu mă ascultă”, a spus ea în podcast. „În acest moment abia pot ajunge până la baie, este groaznic, dar asta e realitatea.”

Actrița din Bad Moms a explicat că situația este pentru Sadie ca și cum „și-ar fi pierdut mama pe care o avea”, descriindu-și versiunea din trecut drept „sănătoasă, alergătoare, pasionată de antrenamente pe Peloton și dansatoare”.

Cu toate acestea, adolescenta îi este un sprijin constant. Applegate a spus că fiica ei, Sadie, o ajută atunci când iese în public și o sprijină inclusiv atunci când folosește bastonul pentru a se deplasa.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC