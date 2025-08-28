Christina Applegate dezvăluie impactul emoțional pe care lupta ei cu scleroza multiplă l-a avut asupra fiicei sale, Sadie: „Știe cât de greu îmi este”

Christina Applegate a dezvăluit ce impact a avut diagnosticul său asupra fiicei sale, Sadie.

Christina Applegate a vorbit deschis despre modul în care lupta sa cu scleroza multiplă a afectat-o profund pe fiica ei, Sadie, de doar 14 ani. Actrița în vârstă de 53 de ani a fost diagnosticată cu această boală degenerativă în 2021, iar schimbările prin care a trecut au fost extrem de greu de suportat și pentru copilul său.

În cel mai recent episod al podcastului MeSsy, pe care îl realizează împreună cu actrița Jamie Lynn Sigler, Christina Applegate a spus că problemele de sănătate i-au „frânt' fiica:

„În cazul meu, Sadie mă știa doar ca fiind sănătoasă, atletă, dansatoare, mereu activă. Așa mă știa ea. Și apoi, în 2021, s-a întâmplat asta, iar ea a părut atunci stoică. Dar acum o văd cum se uită la mine când zac în pat și nu mă pot mișca, sau când vreau să merg să-i spun noapte bună, dar nu pot ajunge până la camera ei pentru că picioarele nu mă mai ajută în ziua respectivă. Acum abia dacă reușesc să ajung până la baie… și asta a frânt-o. Era ca și cum ar fi pierdut mama pe care o avea din cauza acestei boli nenorocite.”

Christina Applegate, despre cum a reacționat fiica ei

Christina a povestit și cum Sadie încearcă să o sprijine atunci când ies împreună:

„Ceea ce e foarte frumos e că, atunci când suntem afară, știe cât de greu îmi este, pentru că am multă anxietate. Mereu mă ține de braț, mă ajută cu bastonul… mereu e lângă mine.”

Totuși, acasă, dinamica se schimbă: „Îmi spune: Poți, te rog, să cobori să-mi faci de mâncare? Ești singura care știe să o facă. Iar eu îi răspund: Sadie, nu pot să cobor scările acum, dar până la urmă o fac, pentru că știu că ea verifică dacă mai sunt capabilă să am grijă de ea.”

Și co-prezentatoarea podcastului, Jamie Lynn Sigler, care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă la 20 de ani, a împărtășit o experiență similară: fiul ei de 11 ani, Beau, a izbucnit în lacrimi după ce au văzut împreună filmul Forrest Gump, mărturisindu-i că îi este greu să o vadă suferind. „A fost o revelație dureroasă”, a spus Jamie.

Christina a mai dezvăluit că Sadie i-a spus recent: „Mi-e dor de tine, de cum erai înainte să te îmbolnăvești.” Actrița a recunoscut că aceste cuvinte au fost ca „un cuțit în inimă”, dar și-a exprimat aceeași nostalgie: „Mi-e dor și mie de cine eram. În fiecare zi simt asta ca pe o pierdere.”

Actrița din Married with Children a subliniat că Sadie este motivul pentru care continuă să lupte: „Ea este motivul pentru care mă ridic dimineața din pat. Pentru ea sunt încă aici și încerc să merg mai departe.”

De ce afecțiune suferă Sadie

Christina Applegate a dezvăluit anul trecut că Sadie suferă la rândul ei de o afecțiune neurologică – sindromul postural tahicardic ortostatic (POTS) –, care îi accelerează ritmul cardiac atunci când stă în picioare și o face să amețească sau să simtă că va leșina.

Applegate, care are fiica împreună cu actualul ei soț, muzicianul olandez Martyn LeNoble, a anunțat că lucrează la o carte de memorii ce va fi publicată în martie anul viitor.

În trecut, actrița a mai trecut prin alte mari încercări de sănătate: în 2008 a fost diagnosticată cu cancer la sân, în urma căruia a suferit o dublă mastectomie, și s-a confruntat și cu anorexia în primii ani ai carierei sale.

Foto: Arhiva ELLE

