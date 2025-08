Christina Applegate, internată de urgență. Ce a pățit actrița, diagnosticată cu scleroză multiplă: „Atât de multă durere. Țipam”

Christina Applegate se confruntă cu o nouă criză de sănătate, care a necesitat spitalizare imediată. Actrița în vârstă de 53 de ani a înregistrat cel mai recent segment al podcastului său MeSsy dintr-un pat de spital din Los Angeles, unde a fost internată după ce a resimțit dureri intense în timpul unui zbor de întoarcere din Europa, unde își vizitase familia.

În episodul difuzat marți, vedeta din Married… With Children le-a mărturisit ascultătorilor săi că a decis să meargă la spital imediat după aterizare.

„Rămân aici pentru că vreau răspunsuri. Vreau toate analizele posibile, chiar și pe cele la care nici nu v-ați gândit. Și vreau să fie făcute”, a declarat Applegate în cadrul podcastului pe care îl co-prezintă alături de Jamie-Lynn Sigler.

A doua zi, durerea s-a acutizat brusc, iar actrița a descris senzația resimțită ca fiind similară cu o criză de apendicită.

„Atât de multă durere. Țipam, iar medicii mi-au făcut de urgență un CT la ora 2 dimineața.”

Rezultatele au indicat o infecție renală, care s-a extins la ambii rinichi.

„O să stau aici”, a spus ea referindu-se la perioada de spitalizare. „Din cauza acestei infecții, trebuie să primesc antibiotice intravenos. Asta e situația acum.”

Medicii au investigat și posibilitatea ca infecția să fi fost cauzată de o infecție urinară, iar întrebările legate de igiena personală au stârnit o reacție autoironică din partea actriței: „Adică ce, mă șterg greșit? Serios acum, am 53 de ani”, a spus ea, glumind. „Am cea mai curată vulvă… Sunt o fată curată acolo jos.”

Deși vizibil afectată fizic, Christina Applegate a continuat să își păstreze umorul caracteristic și să vorbească sincer despre vulnerabilitate.

„Țin în mine un sac de lacrimi chiar acum,” a recunoscut. „Uneori cad în brațele asistentelor ca o nebună, plângând”, a mai spus, într-un moment de sinceritate dureroasă.

Declarații tulburătoare despre viața cu scleroză multiplă

Christina Applegate a vorbit cu o sinceritate tulburătoare despre impactul pe care diagnosticul de scleroză multiplă (MS) l-a avut asupra vieții sale de mamă. Actrița în vârstă de 53 de ani, cunoscută pentru rolul din serialul Dead to Me, a fost invitată recent în podcastul Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa, difuzat de SiriusXM, unde a discutat alături de actrița Jamie-Lynn Sigler despre provocările de a fi „părintele bolnav” într-o familie.

„Nu mă trezesc dimineața cu un scop anume, mă trezesc pentru ea [fiica mea]. Ea este motivul pentru care încă sunt aici și încerc”, a mărturisit Applegate, referindu-se la fiica sa, Sadie, născută în 2011.

Actrița a povestit apoi despre un moment dureros, petrecut recent între ea și fiica sa: „Mi-a spus: ‘Îmi e dor de cine erai înainte să te îmbolnăvești.’ A fost ca un cuțit în inimă, pentru că și mie îmi e dor de cine eram înainte să mă îmbolnăvesc. Foarte mult. Fiecare zi din viața mea este o pierdere enormă.”

Applegate nu și-a ascuns vulnerabilitatea în timpul interviului, adăugând: „Uite, acum o să plâng. Asta e problema mea. Fie sunt extrem de dramatică și plâng, fie râd singură de mine. Nu am niciodată o stare intermediară.”

Detalii despre starea ei de sănătate

În urmă cu câteva luni, Christina Applegate a oferit una dintre cele mai emoționante mărturii despre lupta ei cu scleroza multiplă (SM), o boală autoimună care afectează sistemul nervos central. În cadrul podcastului Conan OBrien Needs a Friend, unde a apărut alături de Jamie-Lynn Sigler, actrița în vârstă de 53 de ani a vorbit deschis despre realitatea dură cu care se confruntă de când a fost diagnosticată, în 2021.

„Nu mai ies din casă”, a mărturisit ea, vizibil emoționată. „Dacă oamenii ar vedea cum arată viața mea de zi cu zi, n-ar putea suporta. Pentru că, uneori, nici eu nu pot.”

Applegate a povestit că și cele mai simple activități, cum ar fi mersul la toaletă, pot deveni un chin, comparând senzația cu „mersul pe ace și lavă fierbinte”.

În același podcast, actrița a vorbit și despre stigmatul pe care îl poartă adesea persoanele cu boli cronice. A menționat că a fost întrebată de mai multe ori ce a făcut pentru a „merita” această boală.

„Am avut cancer de sân, iar acum asta. De ce ar crede cineva că am făcut ceva ca să merit asta? E cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a spus ea.

