Adela Popescu și Radu Vâlcan, decizie privind familia lor: „Ne-am dat seama că…”

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Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au organizat diferit următoarea perioadă, după ce au petrecut aproape o lună la casa lor din Șușani, județul Vâlcea. Prezentatoarea a revenit în București alături de fiul cel mic, Adrian, în timp ce soțul ei a rămas la țară cu Alexandru și Andrei.

Adela Popescu, despre decizia luată cu Radu Vâlcan

Familia s-a mutat la Șușani odată cu începerea vacanței de vară, pentru ca cei trei copii să se bucure de mai mult timp în natură și de liniștea locului în care Adela Popescu a copilărit. Cum luna august a venit cu noi responsabilități profesionale pentru vedetă, planurile au fost însă adaptate.

Inițial, Adela și Radu s-au gândit să se întoarcă împreună în Capitală. Ulterior, au ajuns la concluzia că băieții mai mari ar avea mai mult de câștigat dacă și-ar continua vacanța la țară, în loc să petreacă următoarele săptămâni în casă. Astfel, Radu Vâlcan a rămas la Șușani cu Alexandru și Andrei.

Adrian a însoțit-o pe mama sa la București, deoarece este mai sensibil atunci când vine vorba despre somn și este obișnuit să adoarmă alături de ea. În consecință, pentru o perioadă, cei doi soți vor locui în orașe diferite.

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani. Ne-am dus cu tot ce trebuie, cățel, purcel, băgăjele, n-am cărat foarte multe lucruri pentru că avem acolo cam tot ce ne trebuie. Am stat aproape o lună, la final de lună eu aveam deja treabă în București și am decis, împreună cu Radu, inițial am vrut să ne întoarcem cu toții în București, dar ne-am dat seama că este o lună în care copiii vor sta în casă și că nu are sens. Așa că Radu a rămas cu băieții, o să mai stea o vreme, iar eu m-am întors cu Adrian în București, pentru că el e mai sensibil la somn și vrea în general să doarmă cu mine”, a declarat Adela Popescu, pe Instagram.

Adela Popescu și-a reluat proiectele în București

Deși a fost nevoită să încheie mai devreme vacanța de la Șușani, prezentatoarea spune că perioada petrecută acolo i-a prins bine. Viața la țară a ajutat-o să își găsească un ritm mai echilibrat și să acorde mai multă atenție alimentației și mișcării. Odată revenită în Capitală, Adela Popescu vrea să păstreze noile obiceiuri și să își adapteze rutina la programul profesional din luna august.

„Copiii vor sta un pic mai mult pentru că eu în luna august am niște treabă. Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată pentru că am început să îmi fac rutine, să mă gândesc cum fac să nu mă îngraș, ce antrenamente, ce mănânc”, a mai spus Adela Popescu.

Adela Popescu vrea să facă o schimbare în stilul ei de viață

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, și-au construit o casă la Șușani, locul ei natal. Cei doi se refugiază des acolo împreună cu cei trei copii ai lor și se bucură de relaxare, departe de agitația din București. Recent, actrița le-a dezvăluit fanilor că își continuă activitatea fizică și în perioada în care se află la Șușani. Cu toate că iese în fiecare zi la alergat și parcurge 12.000 de pași, se aștepta să obțină alte rezultate. Vedeta își propune să nu renunțe la mișcare și să vadă partea bună a lucrurilor, și anume că nu a acumulat kilograme în plus.

„Bună dimineața. Am ieșit la mișcare. Vreau să vă zic atât: e frumos să ieși la mișcare, cu siguranță e și foarte sănătos, dar cântarul nici nu s-a mișcat. Și, de trei săptămâni, zi de zi, facem cel puțin 12.000 de pași. Dar nu mă las. De fapt, are dreptate Radu. E bine că nu s-a mișcat cântarul, că se putea mișca în direcția opusă. Adevărul e că, la cum se mănâncă pe aici, pe la țară… Da, ai dreptate, pentru că am făcut mișcare am stagnat și nu m-am îngrășat, cum se întâmpla de fiecare dată. Gata, nu mă mai las, că eram gata să mă las de mișcare.”

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Foto: Instagram

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