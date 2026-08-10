Filme care au fost considerate eșecuri la box office, dar merită văzute

Nu toate filmele care eșuează la box office sunt și filme slabe. În ultimii ani, mai multe producții ambițioase au fost ignorate de public la lansare, dar au câștigat ulterior aprecierea criticilor și a cinefililor. Iată zece filme ale anilor 2020 care au pierdut bani în cinematografe, dar merită văzute.

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  de  Anca Stratulat
Beau Is Afraid
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Succesul unui film nu se măsoară întotdeauna în încasări. În ultimii ani, mai multe producții ambițioase au dezamăgit la box office, însă au fost apreciate ulterior de critici sau de publicul care le-a descoperit pe platformele de streaming. De la blockbustere spectaculoase la drame și musicaluri surprinzătoare, acestea sunt zece filme ale anilor 2020 care au pierdut bani în cinematografe, dar merită o șansă.

Tenet (2020)

Lansat în plină pandemie, „Tenet” a devenit unul dintre cele mai discutate eșecuri comerciale ale deceniului. Filmul lui Christopher Nolan nu a reușit să își atingă potențialul la box office, însă rămâne una dintre cele mai spectaculoase experiențe cinematografice recente.

Povestea bazată pe manipularea timpului poate fi dificil de urmărit, dar exact acest lucru îl transformă într-un titlu fascinant. Scenele de acțiune filmate practic și secvențele în care timpul curge în sens invers oferă un spectacol vizual rar întâlnit.

Beau Is Afraid (2023)

După succesul uriaș al filmelor „Hereditary” și „Midsommar”, regizorul Ari Aster a primit libertate totală pentru cel mai ambițios proiect al său. Rezultatul a fost „Beau Is Afraid”, un film care a încasat mult sub așteptări.

Cu Joaquin Phoenix în rol principal, producția este un amestec de comedie neagră, horror psihologic și experiment cinematografic. Este un film ciudat, provocator și adesea greu de descifrat, dar tocmai această abordare l-ar putea transforma într-un viitor titlu cult.

West Side Story (2021)

Noua adaptare a celebrului musical semnată de Steven Spielberg nu a reușit să atragă suficienți spectatori în cinematografe, deși a fost apreciată aproape unanim de critici. Filmul impresionează prin decorurile grandioase, coregrafiile spectaculoase și distribuția inspirată. Rachel Zegler strălucește în rolul Mariei, iar Ariana DeBose a câștigat Premiul Oscar pentru interpretarea Anitei.

Strange World (2022)

Disney a investit masiv în această animație SF, însă publicul nu a răspuns pe măsură. În ciuda rezultatelor slabe, „Strange World” este una dintre cele mai interesante producții animate recente ale studioului. Filmul propune o lume spectaculoasă, inspirată de benzile desenate de aventură, și oferă o perspectivă surprinzător de matură asupra relației dintre oameni și natură.

Devotion (2022)

Lansat la doar câteva luni după succesul fenomenal al „Top Gun: Maverick”, filmul „Devotion” a fost adesea comparat cu acesta și a trecut aproape neobservat.

În realitate, este o dramă biografică solidă despre Jesse Brown, primul aviator afro-american din Marina Statelor Unite. Jonathan Majors livrează una dintre cele mai puternice interpretări ale carierei sale.

King Richard (2021)

Deși i-a adus lui Will Smith Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, „King Richard” nu a avut succesul comercial așteptat. Filmul spune povestea tatălui și mentorului surorilor Venus și Serena Williams, concentrându-se pe sacrificiile și ambițiile care au stat la baza ascensiunii celor două legende ale tenisului.

Three Thousand Years of Longing (2022)

George Miller a surprins publicul cu această fantezie romantică după succesul exploziv al filmului „Mad Max: Fury Road”.

Cu Idris Elba și Tilda Swinton în rolurile principale, pelicula spune povestea întâlnirii dintre o cercetătoare și un djinn care îi oferă trei dorințe. Vizual impresionant și plin de imaginație, filmul este o alegere excelentă pentru iubitorii de fantasy.

The Flash (2023)

Deși a fost unul dintre cele mai mari eșecuri financiare ale anului 2023, „The Flash” are suficiente calități pentru a fi redescoperit.

Ezra Miller interpretează două versiuni ale lui Barry Allen, iar aventura bazată pe călătorii în timp oferă numeroase momente amuzante. În plus, revenirea lui Michael Keaton în rolul lui Batman reprezintă unul dintre principalele motive pentru care filmul merită urmărit.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

A cincea aventură a celebrului arheolog nu a reușit să recupereze costurile uriașe de producție și promovare, devenind una dintre marile dezamăgiri financiare ale anului. Cu toate acestea, Harrison Ford oferă o interpretare emoționantă într-un film care funcționează ca un omagiu adus uneia dintre cele mai iubite francize din istoria cinematografiei.

Bros (2022)

Comedia romantică „Bros” a avut încasări modeste, însă a fost apreciată pentru umorul și sinceritatea sa. Filmul urmărește povestea unui prezentator de podcast și a relației sale complicate, reușind să combine satira socială cu momente autentice și emoționante. Este una dintre cele mai bine primite comedii romantice ale ultimilor ani.

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foto: PR

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