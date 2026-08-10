Theo Rose, confesiuni emoționante pe internet. Ce a mărturisit despre soțul ei, Anghel Damian, și fiul lor, Sasha: „Sunt tare recunoscătoare…”

Artista a făcut unele confesiuni emoționante pe rețelele de socializare, vorbind și despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

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  . Actualizat 10.08.2026, 09:01,  de  Andreea Ilie
Theo Rose (1)
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Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media. 

Theo Rose, mesaj emoționant pentru soțul ei, Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Cu ocazia zilei de naștere a lui Anghel Damian, artista i-a transmis acestuia un mesaj public emoționant.

„Noi suntem 8 și 9. Scriu asta în fiecare an, pentru că nu m-am obișnuit cu frumusețea acestei coincidențe. Două numere unul lângă altul, așa cum suntem și noi: foarte aproape, fără să fim la fel.
Eu sunt 8, tu ești 9.
Și dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit în viață, cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi.
Să avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca.
La mulți ani, iubirea mea!”, a scris artista pe social media.

Cu această ocazia, cântăreața a dezvăluit și rare imagini de cuplu în care apare alături de soțul ei.

Theo Rose a împlinit 29 de ani

Cu doar o zi înainte de aniversarea soțului ei, Theo Rose și-a serbat ziua de naștere, ea împlinind 29 de ani. Artista a făcut unele confesiuni emoționante pe rețelele de socializare, vorbind și despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

„Între 28 și 29 am înțeles câteva lucruri. Sau poate doar am obosit suficient cât să nu mă mai mint. Am înțeles că cele mai multe schimbări pe care le aștept de la viață stau, de fapt, în curajul meu de a le provoca”, a mărturisit artista la începutul mesajului său.

În mesajul său, Theo Rose a pus accent pe starea de bine și pe refuzurile necesare în relațiile cu cei din jur, precizând că acest lucru nu reprezintă un act de egoism.

„Că nu e lipsă de bunătate să refuzi oameni sau lucruri care nu-ți mai fac bine. E doar igienă sufletească. Că nu e treaba mea să-i pun bine pe toți. Că fiecare are de dus ceva al lui și, oricât de tare m-ar mânca palmele să intervin, nu toate luptele celor pe care-i iubesc sunt și ale mele. Că uneori, vrând să ajuți un om care nu ți-a cerut ajutorul, nu faci decât să-i iei din drum o lecție pe care avea nevoie s-o trăiască singur. Și că a fi acolo pentru cineva nu înseamnă neapărat să-l salvezi”, a adăugat artista.

Un alt aspect important din mesajul ei a vorbit despre echilibrul pe care l-a găsit în prezent în viața ei.

„Am înțeles că viața mea e acasă. Iar visul meu e pe scenă. Și, pentru prima dată, nu mai simt că trebuie să aleg între ele. Că intuiția mea a avut dreptate de mai multe ori decât am avut eu curaj s-o ascult. Că fiecare își spune povestea din locul în care doare. De-aia toate părțile au, într-un fel, dreptatea lor. Iar pentru mine, singura liniște vine din acceptare și din mersul mai departe. Și-am mai înțeles că viața are un fel al ei de a așeza lucrurile. Nu întotdeauna când vrem noi, dar aproape întotdeauna cum trebuie”, a continuat ea.

La finalul mesajului său, Theo Rose și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a reușit să construiască alături de cei dragi.

„Iar dacă trag linie peste anul ăsta, sunt tare recunoscătoare. Pentru oamenii mei. Pentru copilul meu. Pentru soțul meu. Pentru scenă. Pentru toate lucrurile pe care le-am primit și pe care, dacă sunt sinceră, nici nu îndrăzneam să le cer acum câțiva ani. Restul… chiar nu mai contează atât de tare. Mulțumesc! #29”, a încheiat Theo Rose.

Theo Rose, despre criticile pe care le primește cu privire la aspectul ei fizic

Theo Rose este admirată nu numai pentru vocea ei impresionantă și carisma de care dă dovadă la fiecare emisiune și fiecare concert, cât și pentru silueta ta de invidiat. Cu toate acestea, multe persoane îi critică adesea aspectul fizic.

Theo Rose a explicat adesea că nu urmează o dietă strictă, ci pur și simplu organismul său s-a obișnuit cu mâncare puțină și nici nu este pasionată de dulciuri, acesta fiind motivul pentru care nu trebuie să se confrunte cu kilograme în plus.

Mai mult, artista are o viață personală și profesională agitată, împărțindu-și timpul între concerte, întâlnirile cu fanii și momentele de calitate petrecute în compania soțului ei, Anghel Damian, și a băiețelului lor, Sasha.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre reproșurile pe care le primește adesea cu privire la aspectul ei fizic.

„Sunt mii de oameni care îmi spun: ‘Aoleu, fă ceva cu pieptul ăla, că nu ai deloc! Zici că ești băiat!’. Nu, nu zici că sunt băiat și nu mă simt deloc ca un băiat. Mă simt ca o femeie, cu adevărat. Soțul meu mă iubește așa cum sunt, dar și pentru că și mie îmi place de mine așa cum sunt”, a declarat Theo Rose, în cadrul unui interviu.

Cântăreața a mărturisit că a avut unele complexe în adolescență, însă acum a devenit mult mai încrezătoare în propria persoană și este mândră de felul în care arată.

„În legătură cu aspectele astea fizice, nu prea am avut complexe. Am avut și eu în liceu. Atunci, îmi puneam sutiene cu push-up, doar așa ca să se înțeleagă intenția. După care, am devenit foarte lejeră cu felul în care arăt”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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