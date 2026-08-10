Brad Pitt îi cere Angelinei Jolie să-și dezvăluie veniturile. Disputa dintre foștii soți continuă în instanță

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Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție, Angelina Jolie, a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanței să o oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019.

Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că, după separarea din 2016, și-a pus „în mare parte cariera pe pauză' și a renunțat la „ani întregi de venituri”. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017–2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situațiile privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces.

„Cererea reconvențională a lui Jolie susține că, după separarea părților din 2016, aceasta și-a pus cariera pe pauză, ‘renunțând la ani întregi de venituri’; că Pitt a avut ‘o influență și un control considerabile’ asupra sa, inclusiv din cauza situației sale financiare de la acel moment; și că, până în 2019, a ajuns la concluzia că trebuia să-și vândă participația la Miraval pentru a obține ‘independență financiară’ față de el”, se arată în documentele depuse de Pitt.

Echipa juridică a actorului cere dovezi privind veniturile obținute de Jolie din activitatea profesională, dar și sumele provenite din participarea la profit pentru rolurile sale anterioare de actriță și regizoare.

„Documentele care arată veniturile și plățile din participarea la profit pe care le-a primit în acei ani le vor permite reclamanților să verifice exactitatea și contextul acestei afirmații”, susțin avocații lui Pitt.

Înaintea unei conferințe informale privind administrarea probelor, actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat, precizând că ar putea susține la proces că Pitt a folosit Château Miraval pentru a exercita control asupra sa.

Cum răspunde Angelina Jolie

Echipa juridică a actriței afirmă că Brad Pitt i-a prezentat declarațiile într-un mod înșelător. Jolie susține că nu s-a declarat niciodată într-o situație financiară dificilă, ci a spus că voia să își separe finanțele de cele ale fostului soț.

„Jolie nu susține că își dorea independență financiară în sens general; ea susține că urmărea să obțină ‘independență financiară față de fostul său soț [Pitt]'”, se arată într-un document depus în instanță. „Separarea financiară de fostul soț este categoric diferită de afirmația că o persoană se confruntă cu dificultăți financiare generale. Jolie nu a susținut niciodată că se afla într-o situație financiară dificilă, afirmațiile sale arată clar că dorea să-și desprindă viața financiară de fostul soț de care divorța.”

Actrița contestă și afirmația potrivit căreia s-ar fi simțit „prinsă financiar”, precizând că expresia îi aparține lui Pitt. Potrivit echipei sale, problema nu era dacă avea nevoie de bani, ci încercarea de a încheia legăturile financiare dintre ei.

Jolie susține că a furnizat deja declarațiile fiscale și situațiile privind veniturile din participații pentru 2020 și 2021, deși considera că nu avea obligația să o facă. Solicitarea actelor din anii anteriori ar reprezenta, în opinia sa, „o încălcare gravă a dreptului său la viață privată”.

Disputa dintre Brad Pitt și Angelina Jolie continuă

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au cunoscut pe platourile filmului „Mr. & Mrs. Smith”, lansat în 2005, și s-au căsătorit în august 2014, în sudul Franței. Au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Vivienne și Knox. Relația lor s-a încheiat în 2016, după un presupus incident petrecut la bordul unui avion privat. Jolie l-a acuzat pe Pitt că a agresat-o pe ea și pe doi dintre copii în timpul zborului. Reprezentantul actorului a respins inițial versiunea ei drept „complet neadevărată”.

„Brad și-a asumat responsabilitatea pentru ceea ce a făcut, dar nu și pentru lucruri pe care nu le-a făcut. A fost ținta tuturor tipurilor de atacuri personale și prezentări eronate”, a transmis reprezentantul său.

După despărțire, cei doi au fost implicați în dispute privind custodia copiilor și Château Miraval, domeniul viticol pe care l-au deținut împreună. În mai 2021 au primit custodie comună, însă decizia a fost anulată o lună mai târziu.

Mai mulți dintre copiii fostului cuplu au renunțat, în diferite contexte, la numele Pitt. Între timp, actorul și-a refăcut viața alături de designerul de bijuterii Ines de Ramon.

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foto: Getty Images

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