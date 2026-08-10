Emil Rengle și Alejandro Fernandez, dezvăluiri despre gelozie și cel mai greu test al relației lor: „Asta face diferența”

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Alejandro Fernandez și Emil Rengle au vorbit deschis despre dificultățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul relației lor. Cei doi recunosc că expunerea publică le-a adus o presiune suplimentară, iar în spatele aparițiilor lor s-au aflat și momente tensionate, greșeli sau nesiguranțe pe care au fost nevoiți să le gestioneze împreună.

Gelozia și-a făcut loc la începutul relației

Într-un interviu acordat recent, Alejandro și Emil au explicat că unul dintre cele mai dificile aspecte ale relației lor a fost faptul că povestea lor de iubire a fost permanent urmărită și comentată. În anumite momente, cei doi au simțit că trebuie să păstreze aparența unei relații perfecte, chiar dacă în realitate treceau prin perioade complicate.

„Faptul că relația noastră este foarte publică vine cu o presiune aparte. Nu este doar despre noi doi, ci și despre cum este percepută, comentată, analizată de oameni care nu ne cunosc. Există momente în care simți că trebuie să fii „bine’ chiar și atunci când nu ești. Și nu prea ai cu cine să vorbești despre asta, pentru că este un tip de presiune pe care nu toată lumea îl înțelege. Am trecut prin momente în care am făcut greșeli, în care nu am știut cum să gestionăm anumite situații, în care ego-ul sau fricile noastre au ieșit la suprafață. Dar de fiecare dată ne-am întors unul spre celălalt. Am ales să rămânem, să învățăm, să creștem. Și cred că asta face diferența: nu faptul că nu apar probleme, ci faptul că alegi, conștient, să treci prin ele împreună”, au declarat Alejandro Fernandez și Emil Rengle pentru revista VIVA!.

Cei doi nu au evitat nici subiectul geloziei și au recunoscut că acest sentiment a fost prezent mai ales la începutul poveștii lor. Cu timpul, au învățat să își înțeleagă mai bine nesiguranțele și să nu permită geloziei să le dicteze comportamentul.

„Da, gelozia a existat, mai ales la început. Și credem că este umană până la un punct. Dacă nu există deloc, poate însemna că nu există nici atașament real. Dar, în timp, înveți să o înțelegi, să nu o lași să conducă relația.”, spun ei.

Atunci când vine vorba despre limitele pe care le consideră importante într-un cuplu, Emil Rengle pune accentul pe respect, sinceritate și libertatea fiecărui partener. Coregraful spune că nu este de acord cu ideea de control, dar crede că implicarea într-o relație presupune o alegere asumată, făcută în fiecare zi.

„Pentru mine, limitele țin foarte mult de respect și transparență. Nu cred într-o relație în care trebuie să controlezi celălalt om, dar cred într-o relație în care alegi, în fiecare zi, să fii acolo, conștient”, a explicat Emil.

La rândul său, Alejandro Fernandez consideră că regulile unui cuplu nu rămân neapărat aceleași, ci trebuie adaptate pe măsură ce partenerii se maturizează și relația evoluează.

„Cred că limitele se schimbă odată cu tine. Creștem, ne schimbăm, iar relația trebuie să evolueze odată cu noi. Comunicarea este totul”, a spus Alejandro.

Emil Rengle, noi declarații despre nuntă

Emil Rengle a recunoscut că planificarea nunții este mult mai grea decât și-ar fi imaginat atât el, cât și partenerul său, Alejandro Fernandez.

„Noi nu am știut cum se organizează o nuntă și ne-am lovit de o mare problemă! Nu știam că trebuie să rezervăm locația cu un an înainte, dar și că multe altele trebuie să le pregătești tot cu multe, multe luni înainte. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul în care ar trebui să ne apucăm efectiv de organizare, cu atât ne crește mai tare respectul pentru organizatorii de nunți”, a spus Emil Rengle pentru cancan.ro.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez își propun să aibă cel puțin 150 de persoane invitate la nunta lor. Cei doi vor ca evenimentul să fie un mix de culturi, partenerul dansatorului având origini spaniole.

„Locația trebuie să fie pentru cel puțin 150 de persoane, deoarece avem multi oameni dragi și, aparent, ne-am făcut prieteni buni în viața asta. Vrem să avem mariachi, dans popular românesc. Meniul va fi din ambele culturi, România și Spania la aceeasi masă: sarmale lângă tapas, paella lângă vin românesc. Un mic haos cultural, dar unul fericit.”

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Foto: Arhiva ELLE

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