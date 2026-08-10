Geanina Ilieș, confesiune despre înaintarea în vârstă, maturitate și modul în care privește acum viața. Ce a transmis femeilor care se apropie de 40 de ani

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Geanina Ilieș este una dintre cele mai apreciate prezențe din showbiz-ul autohton, cu o mare comunitate de fani pe rețelele de socializare.

Geanina Ilieș, confesiune neașteptată pe rețelele de socializare

Geanina Ilieș continuă să impresioneze prin stilul său de viață echilibrat și prin forma fizică excelentă pe care o afișează la 41 de ani.

Fosta prezentatoare păstrează o relație foarte apropiată cu comunitatea de fani de pe rețelele de socializare. De această dată, Geanina Ilieș a transmis un mesaj despre cum s-a schimbat pe parcursul înaintării în vârstă.

„La 20 de ani credeam că trebuie să demonstrez. La 30 de ani credeam că trebuie să reușesc. Dar la 40 de ani am înțeles că, de fapt, trebuie doar să fiu eu.

Dacă citește această postare o femeie care are frumoasa vârstă de 20 sau 30 de ani, vreau să-i spun un singur lucru: nu te teme de anii care vin. Nu sunt un dușman. Sunt cel mai frumos dar pe care ți-l poate face viața.”, și-a început ea confesiunea.

Geanina Ilieș a mărturisit că fiecare moment dificil prin care a trecut i-a marcat existența, ajutând-o să devină persoana care este astăzi.

„Pentru mine, viața începe parcă cu adevărat la 40 de ani. Maturitatea m-a învățat că nu trebuie să am toate răspunsurile. Experiențele m-au făcut mai înțeleaptă. Vulnerabilitățile m-au făcut mai autentică. Momentele grele mi-au arătat cât de puternică sunt, iar cele frumoase m-au învățat să le prețuiesc cu adevărat. La 40 de ani nu mai alerg după validare. Aleg liniștea. Nu mai încerc să fiu pe placul tuturor. Aleg oamenii care mă văd și mă iubesc exact așa cum sunt. Nu-mi mai ascund cicatricile, pentru că ele spun povestea femeii care am devenit.”, a mai spus ea.

Fosta prezentatoare a transmis și un mesaj femeilor care privesc cu tristețe înaintarea în vârstă

„Am înțeles că frumusețea nu stă în perfecțiune, ci în felul în care zâmbești după ce ai plâns, în curajul de a o lua de la capăt și în încrederea că meriți tot ce este frumos. Astăzi mă simt mai frumoasă decât am fost vreodată. Nu pentru că timpul s-a oprit, ci pentru că am învățat să mă iubesc. Iar o femeie care se iubește pe ea însăși luminează altfel. Așa că, dragă femeie care încă nu ai 30, 40 sau 50 de ani, nu te grăbi să crești și nici să te temi de riduri. Fiecare an îți va lua câte ceva, dar îți va oferi infinit mai mult: curaj, înțelepciune, libertate și puterea de a-ți trăi viața după propriile reguli. Iar când vei ajunge la 40 de ani, sper să privești în oglindă și să spui, la fel ca mine: ‘Nu am pierdut tinerețea. Mi-am găsit, în sfârșit, adevărata versiune.'”

Detalii despre fiul ei, Patrick

Prezentatoarea spune că încearcă să îi transmită aceste principii și fiului ei, Patrick, care se apropie de vârsta de 20 de ani și este student. Cei doi au o relație apropiată, construită pe comunicare și încredere, iar Geanina se declară mândră de tânărul care a devenit.

Vedeta mărturisește că unul dintre sfaturile pe care i le repetă cel mai des are legătură cu odihna, chiar dacă știe că nu este ușor pentru un tânăr aflat la această vârstă să îi urmeze recomandările.

„Un lucru pe care încă nu l-a învățat deocamdată este somnul, i-am spus să se odihnescă cât mai mult dar acum, în perioada asta a adolescenței e foarte greu să încerci să vorbești cu un copil și să-i spui cât de important este somnul. E pus pe distracție, încearcă să recupereze cu prietenii și orele alea nedormite în care nu s-au auzit la telefon. Acum e în vacanță, a venit acasă de la facultate și mă bucur și eu de el atât cât pot pentru că de cele mai multe ori stă cu colegii dar, ca mamă, îl iubesc și mi-e dor de el tot timpul. E un copil extraordinar, pe care l-am crescut cu foarte multă comunicare și l-am lăsat să se joace foarte mult, să aibă o copilărie sănătoasă. Are deja 20 de ani. Mama m-a ajutat cu creșterea lui! Cred că a luat de la mine foarte multă empatie și asta îmi place foarte mult pentru că îi place foarte mult să comunice cu oamenii și i-am și spus că respectul este foarte important”, a mai povestit vedeta.

Geanina Ilieș, primele declarații despre plecarea de la Antena Stars

Într-o postare făcută pe Instagram, Geanina Ilieș a vorbit despre plecarea ei de la Antena Stars. Prezentatoarea TV a pus punct colaborării cu postul de televiziune după doi ani. În mesajul ei, ea menționează că prin acest pas nu renunță la cariera ei de jurnalistă, ceea ce ar putea însemna că am putea să o vedem într-o nou proiect de televiziune. Pentru moment, nu a oferit detalii suplimentare referitoare la viitoarele ei proiecte profesionale.

„Dragii mei,

Așa cum mă știți, aleg să fiu sinceră mereu cu voi. Așa că, aveți dreptul să aflați de la mine prima dată: drumul meu la Antena Stars se încheie aici. Și înainte de orice speculație, să știți că inima și sufletul meu iubesc în continuare acest produs: Știrile Antena Stars. Este locul în care am fost primită cu brațele deschise, este locul în care am întâlnit oameni frumoși și profesioniști. Este locul care va fi mereu un reper în viața mea. Totuși, mereu trebuie să ne dorim să devenim varianta noastră cea mai bună, să creștem, să facem proiecte din ce în ce mai mari. Așa că, azi, spun ‘La revedere’ publicului Antena Stars, dar nu și carierei de jurnalist. Vă mulțumesc pentru toate orele în care mi-ați fost alături și vă promit că ne revedem curând!

A voastră, Geanina!”, se arată în mesajul transmis de către Geanina Ilieș pe Instagram.

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Foto: Instagram

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