Aubrey Plaza și Christopher Abbott au devenit părinți. Primele detalii despre nașterea fiicei lor

Aubrey Plaza și Christopher Abbott au devenit părinți pentru prima dată, după ce actrița a adus pe lume o fetiță la sfârșitul lunii iulie.

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  de  ELLE
Aubrey Plaza și Christopher Abbott au devenit părinți. Primele detalii despre nașterea fiicei lor

Aubrey Plaza a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a adus pe lume o fetiță, primul ei copil cu partenerul său, actorul Christopher Abbott.

Vestea a fost confirmată după ce Aubrey Plaza a fost fotografiată în New York, în timp ce își ținea bebelușul în brațe. Potrivit TMZ, care a publicat imaginile, actrița ar fi fost surprinsă după ce a asistat la ultima reprezentație a lui Christopher Abbott în spectacolul „Death of a Salesman”, de pe Broadway. O sursă a declarat pentru aceeași publicație că fetița s-a născut în ultima săptămână a lunii iulie.

Vestea că Aubrey Plaza este însărcinată cu primul ei copil a apărut în luna aprilie.

„Se simt foarte binecuvântați”, declara atunci o sursă pentru People, descriind vestea drept „o surpriză frumoasă după un an dificil din punct de vedere emoțional”.

Venirea pe lume a primului său copil are loc la aproximativ un an și jumătate după moartea lui Jeff Baena, fostul partener al actriței. Regizorul s-a sinucis în ianuarie 2025, la vârsta de 47 de ani. Potrivit Page Six, cei doi erau separați de aproximativ patru luni la momentul morții sale.

În urma pierderii lui Baena, actrița și familia regizorului au transmis o declarație comună în care au descris cele întâmplate drept o „tragedie de neimaginat”.

„Suntem profund recunoscători tuturor celor care ne-au oferit sprijin. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă”, se arăta în declarația citată de Page Six.

Șapte luni mai târziu, Aubrey Plaza a vorbit pentru prima dată pe larg despre perioada dificilă prin care trecea. Invitată în august 2025 la podcastul „Good Hang”, realizat de Amy Poehler, actrița a descris procesul de doliu drept o „luptă de zi cu zi”.

„Chiar acum, în acest moment foarte, foarte prezent, mă bucur să fiu aici cu tine”, i-a spus Plaza lui Amy Poehler. „Per total, sunt aici și funcționez”.

În aceeași conversație, actrița din The White Lotus a comparat durerea pierderii cu „un ocean uriaș de lucruri îngrozitoare”, explicând că aceasta continuă să facă parte din viața sa.

„Uneori vreau pur și simplu să mă arunc în el și să rămân acolo. Alteori mă uit la el, iar uneori încerc pur și simplu să fug de el, dar este mereu acolo”, a mărturisit Aubrey Plaza în podcast.

Actrița nominalizată la premiile Emmy a vorbit atunci și despre oamenii care au ajutat-o să traverseze această perioadă, spunând că „prietenii ei amuzanți” reușeau în continuare să o facă „să râdă foarte, foarte tare”.

Aubrey Plaza și Jeff Baena s-au căsătorit în mai 2021, după aproximativ zece ani de relație. Potrivit Page Six, ceremonia a fost una spontană, iar cei doi și-au spus „da” purtând pijamale.

Nu se știe cu exactitate când a început relația dintre Aubrey Plaza și Christopher Abbott. Cei doi se cunoșteau însă de mai mulți ani și au colaborat profesional înainte de a deveni un cuplu. Au jucat împreună în filmul „Black Bear”, lansat în 2020, iar în 2023 au apărut în producția Off-Broadway „Danny and the Deep Blue Sea”.

Christopher Abbott, în vârstă de 40 de ani și cunoscut, printre altele, pentru rolul său din serialul „Girls”, a vorbit public despre sarcina partenerei sale în luna mai. Într-un interviu acordat emisiunii „Today”, actorul a descris vestea că urma să devină tată drept „foarte emoționantă”.

Înainte de relația cu Aubrey Plaza, Christopher Abbott a format un cuplu cu actrița Olivia Cooke, colega sa din filmul „Katie Says Goodbye”. Cei doi au fost împreună între 2015 și 2020.

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Foto: Getty Images

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